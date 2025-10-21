Language
    जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची सिंगापुर, सारा सच आएगा सामने

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत की जांच के लिए असम पुलिस की एसआईटी सिंगापुर पहुंची है। टीम घटनास्थल का दौरा करेगी, सिंगापुर पुलिस से सहयोग लेगी, और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। भारत सरकार ने जांच में मदद के लिए सिंगापुर के साथ कानूनी संधि का सहारा लिया है। सिंगापुर पुलिस भी स्वतंत्र जांच कर रही है।

    Hero Image

    जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची सिंगापुर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत की जांच के सिलसिले में असम पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी सोमवार को सिंगापुर पहुंचे। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) फिलहाल उनकी मौत के मामले की जांच कर रहा है।

    राज्य भर में 60 से ज्यादा प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीआईडी के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता और तिताबोर के सह-जिला पुलिस अधीक्षक तरुण गोयल गुवाहाटी से सिंगापुर पहुंच गए हैं। गुप्ता नौ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि गोयल इसके सदस्य हैं।

    घटनास्थल का दौरा करेंगे SIT के सदस्य

    एसआईटी के दोनों सदस्य घटनास्थल का दौरा करेंगे जहां जुबीन ने अंतिम सांस ली थी। घटनाओं की श्रृंखला को घटनास्थल से जोड़ना पूरी जांच प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके अलावा, असम पुलिस की टीम सिंगापुर में अपने समकक्षों के साथ मिलकर मामले पर चर्चा करेगी।

    अधिकारी ने बताया कि घटना की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए एसआइटी नौका चालक और परिचारक से भी मुलाकात कर सकती है। उनके उस पांच सितारा होटल का दौरा करने की संभावना है जहां जुबीन रुके थे। वे मामले के हर पहलू की जांच करने की कोशिश करेंगे।

    भारत सरकार ने सिंगापुर से मांगी मदद

    भारत सरकार ने पहले जांच में सहयोग के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) का सहारा लिया था। सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) भी इस घटना की स्वतंत्र जांच कर रहा है।

