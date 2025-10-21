जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची सिंगापुर, सारा सच आएगा सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत की जांच के सिलसिले में असम पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी सोमवार को सिंगापुर पहुंचे। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) फिलहाल उनकी मौत के मामले की जांच कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य भर में 60 से ज्यादा प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीआईडी के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता और तिताबोर के सह-जिला पुलिस अधीक्षक तरुण गोयल गुवाहाटी से सिंगापुर पहुंच गए हैं। गुप्ता नौ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि गोयल इसके सदस्य हैं।

घटनास्थल का दौरा करेंगे SIT के सदस्य एसआईटी के दोनों सदस्य घटनास्थल का दौरा करेंगे जहां जुबीन ने अंतिम सांस ली थी। घटनाओं की श्रृंखला को घटनास्थल से जोड़ना पूरी जांच प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके अलावा, असम पुलिस की टीम सिंगापुर में अपने समकक्षों के साथ मिलकर मामले पर चर्चा करेगी।

अधिकारी ने बताया कि घटना की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए एसआइटी नौका चालक और परिचारक से भी मुलाकात कर सकती है। उनके उस पांच सितारा होटल का दौरा करने की संभावना है जहां जुबीन रुके थे। वे मामले के हर पहलू की जांच करने की कोशिश करेंगे।