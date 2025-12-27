नडेला-पिचाई को पीछे छोड़ ये महिला बनी दुनिया की सबसे अमीर भारतीय CEO, कितनी है नेट वर्थ?
अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री उल्लाल ₹50,170 करोड़ की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक बन गई हैं। उन्होंने हुरुन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में सबसे धनी भारतीय मूल के अधिकारियों के बारे में चर्चा सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे नामों की रही है। दोनों ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों का नेतृत्व किया। इसके बावजूद नडेला और न ही पिचाई वर्तमान में भारतीय मूल के नेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। बल्कि, यह उपलब्धि अब अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री उल्लाल को मिली है।
दरअसल, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सिलिकॉन वैली की भारतीय मूल की दिग्गज जयश्री उल्लाल ने बड़ा उलटफेर किया। अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO उल्लाल 50,170 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ विश्व की सबसे अमीर भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर बनीं। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला (9,770 करोड़) दूसरे और गूगल के सुंदर पिचाई (5,810 करोड़) सातवें स्थान पर रहे।
फोर्ब्स के अनुसार , जयश्री उल्लाल 2008 से कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स का नेतृत्व कर रही हैं। उनके नेतृत्व में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इस फर्म ने 2024 में 7 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वह अरिस्टा के लगभग 3 प्रतिशत शेयरों की मालिक हैं।
कौन हैं जयश्री उल्लाल?
जयश्री उल्लाल का जन्म 27 मार्च, 1961 को लंदन में एक भारतीय मूल के हिंदू परिवार में हुआ था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह पांच साल की उम्र में भारत आ गईं, जहां उनके पिता, जो एक भौतिक विज्ञानी थे, भारत के शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत थे और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया था। अपने पिता की व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले उन्होंने नई दिल्ली में जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में पढ़ाई की।
जयश्री की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उल्लाल ने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इस क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 2025 में इंजीनियरिंग में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया।
