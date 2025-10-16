क्यों स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहीं इटली की पीएम मेलोनी? खुद दे दिया मजेदार जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिस्र में आयोजित गाजा शिखर सम्मेलन के दौरान एक मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सिगरेट छोड़नी पड़ी तो शायद वे किसी की जान ले लें।

यह बयान तब आया जब तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने उनकी स्मोकिंग की आदत पर चुटकी ली। इस हल्के-फुल्के पल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भी हंसने पर मजबूर कर दिया।

सिगरेट को लेकर किताब में मेलोनी ने किया खुलासा

मेलोनी ने हाल ही में एक किताब में खुलासा किया कि उन्होंने 13 साल पहले सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से धूम्रपान शुरू कर दिया है। उन्होंने मजाक में कहा कि इस आदत ने उन्हें ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद जैसे कई वैश्विक नेताओं के साथ रिश्ते बनाने में मदद की है।