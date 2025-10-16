क्यों स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहीं इटली की पीएम मेलोनी? खुद दे दिया मजेदार जवाब
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को गाजा शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्मोकिंग ने करने की सलाह दी थी। इसके बाद मेलोनी ने बताया कि अगर वो स्मोक नहीं करेंगी तो क्या होगा। एर्दोगन की सलाह पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि मेलोनी का सिगरेट छुड़वाना असंभव है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिस्र में आयोजित गाजा शिखर सम्मेलन के दौरान एक मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सिगरेट छोड़नी पड़ी तो शायद वे किसी की जान ले लें।
यह बयान तब आया जब तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने उनकी स्मोकिंग की आदत पर चुटकी ली। इस हल्के-फुल्के पल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भी हंसने पर मजबूर कर दिया।
सिगरेट को लेकर किताब में मेलोनी ने किया खुलासा
मेलोनी ने हाल ही में एक किताब में खुलासा किया कि उन्होंने 13 साल पहले सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से धूम्रपान शुरू कर दिया है। उन्होंने मजाक में कहा कि इस आदत ने उन्हें ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद जैसे कई वैश्विक नेताओं के साथ रिश्ते बनाने में मदद की है।
एर्दोआन ने क्या कहा था?
शिखर सम्मेलन में तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मेलोनी को उनकी सिगरेट की आदत छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मेलोनी काफी सुंदर हैं लेकिन उन्हें स्मोकिंग बंद करना चाहिए। इस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने हंसते हुए कहा कि मेलोनी को सिगरेट छोड़ने के लिए मजबूर करना असंभव है। मेलोनी ने जवाब में हल्के अंदाज में कहा, "मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती।"
ट्रंप ने की मेलोनी की तारीफ
शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेलोनी की जमकर तारीफ की। इजरायल की संसद में भाषण देने के बाद पहुंचे ट्रंप ने कहा कि आजकल किसी महिला को "सुंदर" कहना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेलोनी को "सुंदर" और "अद्भुत" बताया। उन्होंने मजाक में कहा, "मुझे लगता है कि तुम्हें सुंदर कहलाना पसंद है, है ना?"
