Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान पर भारी पड़े अफगान लड़ाके, पाक आर्मी से छीन ले गए टैंक; शहबाज ने ली सऊदी अरब और कतर की मदद

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाया, जबकि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के टैंक छीनने का दावा किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान पर भारी पड़े अफगान लड़ाके, पाक आर्मी से छीन ले गए टैंक (फाइल फोटो)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बुधवार को फिर संघर्ष छिड़ गया। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया गया और एक दूसरे की सैन्य चौकियों को कब्जाने व नष्ट करने का दावा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने उसके कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक पर एयर स्ट्राइक की। जबकि जमीन संघर्ष के दौरान उसने पाकिस्तानी सेना के टैंक छीन लिए। शाम को दोनों के बीच 48 घंटे का संघर्ष विराम लागू हो गया और दोनों ओर से दावा किया गया कि विरोधी पक्ष के अनुरोध पर संघर्ष विराम किया गया है।

    पाकिस्तान ने क्या दावा किया?

    पाकिस्तानी सेना ने दावा किया उसने संघर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 40 हमलावरों को मार गिराया।अफगान तालिबान ने कहा कि बुधवार तड़के स्पिन बोल्डक जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमलों में उसके एक दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए और 100 घायल हो गए।

    जवाबी हमले में उसने पाकिस्तानी सेना को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया और उसकी कई चौकियों, हथियारों व टैंकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट हो गए। अफगान तालिबान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें तालिबान के बल सड़क पर एक पाकिस्तानी टैंक को दौड़ा रहे हैं।

    तालिबान के कई लड़ाके मारे गए

    वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि सीमा पार स्पिन बोल्डक के सामने स्थित उसके चमन जिले में तालिबान बलों के हमलों में उसके चार नागरिक घायल हो गए। जवाबी हमले में उसने तालिबान बलों के 15-20 लड़ाकों को मार गिराया। तालिबान बलों का एक टैंक नष्ट कर दिया। स्पिन बोल्डक में एयर स्ट्राइक के दौरान अफगान तालिबान की ब्रिगेड को निशाना बनाया गया जिसमें दर्जनभर लोग मारे गए।

    कुर्रम इलाके में भी पाकिस्तानी सेना ने तालिबान बलों की एक पोस्ट और एक टैंक को निशाना बनाया। इस हमले में भी तालिबानी बलों के कई लड़ाके मारे गए। इस दौरान तालिबान का एक प्रशिक्षण केंद्र ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान के दो सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले ओरकजई में एक दूसरी घटना में सैनिकों और आतंकियों के बीच हुई लड़ाई में छह पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए और छह घायल हो गए।

    इसमें नौ आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की।बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले लगभग एक हफ्ते में यह दूसरी बार संघर्ष हुआ है। पिछली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में राजधानी काबुल सहित कुछ इलाकों पर बमबारी की थी, जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी छह दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे।

    सऊदी अरब और कतर ने की मदद

    सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद रविवार को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया था।दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान प्रशासन से उन आतंकियों से निपटने की मांग की जिन्होंने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं।

    वहीं, अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान के विरुद्ध गलत सूचनाएं फैलाकर, सीमा पर तनाव भड़काकर और देश की स्थिरता व संप्रभुता को कमजोर करने के लिए आइएस से जुड़े चरमपंथियों को पनाह देकर साजिश रचने का आरोप लगाया है।