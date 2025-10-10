इजरायल और हमास के बीच सीजफायर, ट्रंप की स्कीम को मंजूरी के बाद गाजा से वापस लौटे सैनिक 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम शुक्रवार से प्रभावी हो गया और हजारों फलस्तीनी अपने घर लौटने के लिए चल पड़े हैं, साथ ही इजरायली सैनिक भी गाजा से लौट रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर को प्रभावी हो गया है और सैनिक सहमत तैनाती रेखाओं की ओर वापस लौट रहे हैं। यह घोषणा शुक्रवार सुबह उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों द्वारा भारी गोलाबारी की सूचना के बाद की गई।

डोनाल्ड ट्रंप की योजना को दी इजरायल ने मंजूरी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष सभी बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की योजना को मंजूरी दे दी है।

बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, लेकिन योजना के अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो अधिक विवादास्पद हैं। अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हालांकि यह मंजूरी दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन व्यापक युद्ध विराम योजना कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या और कैसे हमास निरस्त्रीकरण करेगा और गाजा पर शासन कौन करेगा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि ऑपरेशन के पैमाने और गति को देखते हुए, बंधकों और कैदियों की अपेक्षित रिहाई पिछले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होगी।