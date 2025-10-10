Language
    पीएम मोदी का फोन आते ही नेतन्याहू ने रोक दी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, क्या थी वजह?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्धविराम पर चल रही सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए रोक दिया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को गाजा शांति योजना के लिए बधाई दी और आतंकवाद को अस्वीकार्य बताया। इस संबंध में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की।

    Hero Image


    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोक दी। दरअसल, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैठक रोककर पीएम मोदी से चर्चा की।

    पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से बात करने के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने नेतन्याहू को गाजा शांति योजना के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने इस पर जोर दिया कि आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है।

    गाजा शांति समझौते पर चल रही थी चर्चा

    द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की उस बैठक को रोक दिया। जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा चल रही थी।

    दोनों के बीच फोन पर क्या हुई बात?

    इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी।" इजरायल के पीएमओ ऑफिस ने X पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी-अभी भारत के प्रधानमंत्री से बात की। नरेंद्र मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी।"

    किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य

    प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, मैंने अपने मित्र, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को राष्ट्रपति ट्रम्प की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए फोन किया। हम बंधकों की रिहाई और गाज़ा के लोगों को बढ़ी हुई मानवीय सहायता पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर ज़ोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है।

