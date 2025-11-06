इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान में बरसाए बम, हिज्बुल्लाह के सैन्य ढांचे को बनाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली विमानों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के तीन कस्बों पर हमला कर बम बरसाए हैं। इससे पहले वहां के निवासियों से चले जाने को कहा गया था। इस तरह लेबनान पर हमले बढ़ गए हैं। ये हवाई हमले हिज्बुल्लाह द्वारा लेबनान सरकार से इजरायल के साथ बातचीत न करने का आग्रह करने के कुछ घंटों बाद हुए हैं।

इजरायली अरबी प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने सीमा के पास तटीय शहर तायर के पूर्व में स्थित तायर देब्बा और ऐता अल-जबल के निवासियों को उन आवासीय भवनों से 500 मीटर दूर भागने की चेतावनी दी है, जिन्हें वे निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इन भवनों का इस्तेमाल हिज्बुल्लाह ने किया है।

इजरायली सेना का क्या कहना है? इजरायली सेना का कहना है कि उसने इन इलाकों में हिज्बुल्लाह के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को पिछले साल तबाह कर दिया गया था। हालांकि, फिर से इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल उपकरणों को बनाने के लिए किया जा रहा था।

इजरायल का कहना है कि ऐसा करके सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन लेबनानी क्षेत्र के पांच पहाड़ी चोटियों पर इजरायल के हमलों और सैन्य उपस्थिति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे तनाव समाप्त करने के लिए इजरायल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

इजरायल को एक और बंधक का शव मिला रॉयटर्स के अनुसार, इजरायल को गाजा से एक और बंधक का शव मिला है। हमास की सशस्त्र शाखा ने गाजा शहर के पास मिले एक शव को रेड क्रास को सौंप दिया है।इजरायली फोरेंसिक विभाग शव की पहचान करेगा। अगर यह साबित हो जाता है कि ये अवशेष किसी बंधक के हैं, तो गाजा में छह मृत बंधक बचे होंगे।