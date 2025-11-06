इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान में बरसाए बम, हिज्बुल्लाह के सैन्य ढांचे को बनाया निशाना
इजरायली विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों पर बमबारी की, नागरिकों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। इजरायल का कहना है कि उसने हिज्बुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनका इस्तेमाल सीजफायर का उल्लंघन करके सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की आलोचना की है। गाजा में एक बंधक का शव मिला है और फलस्तीनियों की मौत की भी खबर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली विमानों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के तीन कस्बों पर हमला कर बम बरसाए हैं। इससे पहले वहां के निवासियों से चले जाने को कहा गया था। इस तरह लेबनान पर हमले बढ़ गए हैं। ये हवाई हमले हिज्बुल्लाह द्वारा लेबनान सरकार से इजरायल के साथ बातचीत न करने का आग्रह करने के कुछ घंटों बाद हुए हैं।
इजरायली अरबी प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने सीमा के पास तटीय शहर तायर के पूर्व में स्थित तायर देब्बा और ऐता अल-जबल के निवासियों को उन आवासीय भवनों से 500 मीटर दूर भागने की चेतावनी दी है, जिन्हें वे निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इन भवनों का इस्तेमाल हिज्बुल्लाह ने किया है।
इजरायली सेना का क्या कहना है?
इजरायली सेना का कहना है कि उसने इन इलाकों में हिज्बुल्लाह के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को पिछले साल तबाह कर दिया गया था। हालांकि, फिर से इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल उपकरणों को बनाने के लिए किया जा रहा था।
इजरायल का कहना है कि ऐसा करके सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन लेबनानी क्षेत्र के पांच पहाड़ी चोटियों पर इजरायल के हमलों और सैन्य उपस्थिति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे तनाव समाप्त करने के लिए इजरायल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।
इजरायल को एक और बंधक का शव मिला
रॉयटर्स के अनुसार, इजरायल को गाजा से एक और बंधक का शव मिला है। हमास की सशस्त्र शाखा ने गाजा शहर के पास मिले एक शव को रेड क्रास को सौंप दिया है।इजरायली फोरेंसिक विभाग शव की पहचान करेगा। अगर यह साबित हो जाता है कि ये अवशेष किसी बंधक के हैं, तो गाजा में छह मृत बंधक बचे होंगे।
इसके अलावा, इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा में दो फलस्तीनियों को मार गिराया है। उनका कहना है कि वे इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र में गलत तरीके से पहुंचे थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली गोलीबारी में मध्य गाजा में लकड़ी इकट्ठा कर रहे एक फलस्तीनी की भी मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।