'सुरक्षा-शांति चाहिए तो हमास, हिज्बुल्ला का खात्मा जरूरी', आतंकवाद से निपटने के लिए भारत-इजरायल में मंथन

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और इजरायल ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए ''जीरो टालरेंस'' और व्यापार, बुनियादी ढांचे एवं संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। आतंकवाद से निपटने एवं व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर भारत-इजरायल में मंथन साथ ही, नई दिल्ली ने आशा व्यक्त की कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली गाजा शांति योजना क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष गिदोन सार के बीच हुई बातचीत में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष अगले कुछ महीनों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की संभावना पर विचार कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइएमईसी) के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।

दोनों देशों को आतंकवाद से एक विशेष चुनौती मिल रही बैठक में जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल दोनों आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और हमने उच्च स्तर के विश्वास और विश्वसनीयता के साथ एक रिश्ता बनाया है। हमारे दोनों देशों को आतंकवाद से एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह जरूरी है कि हम आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टालरेंस का वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें।''

गिदोन सार ने तीन मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए गिदोन सार ने तीन मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनवरी, 2018 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भारत यात्रा के दौरान तीन मूर्ति चौक का दौरा किया था। उसी दौरान चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया था।

गाजा में हमास, लेबनान में हिज्बुल्ला का खात्मा जरूरी बहरहाल, गिदोन ने कहा कि इजरायल ''कट्टरपंथी आतंकवादी देशों' (गाजा में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह और यमन में हूती) का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए उन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। हमास का खात्मा राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के केंद्र में है। हमास को निरस्त्र किया जाना चाहिए, गाजा का विसैन्यीकरण किया जाना चाहिए। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे।''