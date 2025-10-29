इजरायली सेना ने फिर किया गाजा पर ताबड़तोड़ हमला, 81 लोगों की मौत के बाद सीजफायर का एलान
इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर भीषण हमले किए, जिसमें अब तक 81 लोगों की जान चली गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इस घटना के बाद, क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। भारी नुकसान के इजरायली सेना ने सीजफायर का ऐलान किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में जारी युद्धविराम के बावजूद इजरायल ने रातभर हवाई में हमला किए। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, गाजा में रात भर हुए इजराइली हमलों में मरने वालों की संख्या 81 हो गई है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
दरअसल, गाजा में हुए हवाई हमले में पहले 30 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर आई। उसके बाद कई बच्चों समेत कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर थी। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि अस्पताल को हमलों में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। ऐसे में देर रात गाजा में हुए हवाई हमले में 81 लोगों की मौत हो गई।
बढ़ सकती है मृतकों की संख्या
शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि उन्हें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि गाजा शहर स्थित अस्पताल में भर्ती 45 घायलों में से कई की हालत गंभीर है, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं।
युद्धविराम फिर से लागू हो गया
गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है, जब इजराइली सेना ने कहा है कि गाजा में भारी हवाई हमले करने के बाद युद्धविराम फिर से लागू हो गया है। इसमें कहा गया है कि इजराइली सेना युद्धविराम समझौते का पालन करती रहेगी, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का "कड़ा जवाब" देगी।
नेतन्याहू ने दिया आदेश
बता दें कि दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों पर हमास की गोलीबारी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को तत्काल गाजा पर तगड़े हमले करने के आदेश दे दिए। इसके बार देर रात इजरायली बलों ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की। टैंकों की गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। इजरायल और हमास ने एक-दूसरे पर युद्धविराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।