इजरायली सेना ने फिर किया गाजा पर ताबड़तोड़ हमला, 81 लोगों की मौत के बाद सीजफायर का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में जारी युद्धविराम के बावजूद इजरायल ने रातभर हवाई में हमला किए। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, गाजा में रात भर हुए इजराइली हमलों में मरने वालों की संख्या 81 हो गई है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, गाजा में हुए हवाई हमले में पहले 30 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर आई। उसके बाद कई बच्चों समेत कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर थी। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि अस्पताल को हमलों में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। ऐसे में देर रात गाजा में हुए हवाई हमले में 81 लोगों की मौत हो गई।

बढ़ सकती है मृतकों की संख्या शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि उन्हें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि गाजा शहर स्थित अस्पताल में भर्ती 45 घायलों में से कई की हालत गंभीर है, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं।

युद्धविराम फिर से लागू हो गया गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है, जब इजराइली सेना ने कहा है कि गाजा में भारी हवाई हमले करने के बाद युद्धविराम फिर से लागू हो गया है। इसमें कहा गया है कि इजराइली सेना युद्धविराम समझौते का पालन करती रहेगी, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का "कड़ा जवाब" देगी।