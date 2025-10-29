Language
    खटाई में पड़ा युद्धविराम, गाजा में फिर कहर बनकर टूटी इजरायली सेना; रात भर टैंकों से बरसे गोले

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:06 AM (IST)

    गाजा में इजरायल ने मंगलवार को चल रहे युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले किए। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने बताया कि गाजा शहर में एक घर पर हुए हमले में कम से कम दो लोग मारे गए।

    गोलीबारी के बाद इजरायल के पीएम ने दिया तगड़े हमले का आदेश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। गाजा में इजरायल ने मंगलवार को चल रहे युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले किए। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने बताया कि गाजा शहर में एक घर पर हुए हमले में और अन्य हमलों में नौ लोगों से ज्यादा की मौत हुई है।

    गाजा पट्टी में युद्धविराम खटाई में पड़ गया है

    गाजा पट्टी में युद्धविराम खटाई में पड़ गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों पर हमास की गोलीबारी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को तत्काल गाजा पर तगड़े हमले करने के आदेश दे दिए।

    इसके बार देर रात इजरायली बलों ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की। टैंकों की गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। इस कार्रवाई में गाजा में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार से अधिक लोग घायल हुए हैं।

    इजरायल व हमास ने एक-दूसरे पर लगाए युद्धविराम का उल्लंघन करने के आरोप

    इजरायल और हमास ने एक-दूसरे पर युद्धविराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। उधर, इजरायल ने हमला करने से पहले इसकी सूचना अमेरिका को दे दी थी। नेतन्याहू के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने मंगलवार रात कहा, 'हमास ने बंधकों के अवशेषों को नहीं लौटाकर और हमारी सेना पर हमला करके समझौते का उल्लंघन किया है।'

    एपी के अनुसार, इससे पहले नेतन्याहू ने बताया कि हमास की ओर से रात में एक बंधक के जो अवशेष लौटाए गए, वे लगभग दो साल पहले इजरायली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के अंग हैं।

    उन्होंने बंधकों के अवशेषों की वापसी को हमास द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। समझौते के तहत उसे सभी इजरायली बंधकों के अवशेष यथासंभव शीघ्र लौटाने चाहिए। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में दो साल चले युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव बरामद किए थे। गाजा में अब भी 13 बंधकों के शव हैं।

    हमास ने कहा है कि वह युद्ध से तबाह गाजा में शवों का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जबकि इजरायल ने उस पर अवशेषों की वापसी में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है।

     इजरायल पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप

    रॉयटर के अनुसार, हमास ने बताया कि उसने एक और बंधक का शव बरामद कर लिया है, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमले की घोषणा के बाद उसने शव सौंपने की योजना को टाल दिया है। उसने इजरायल पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

     गाजा में फिर हमले होने से युद्धविराम पर संकट के बादल छा गए हैं

    उल्लेखनीय है कि गाजा में दस अक्टूबर को युद्धविराम प्रभावी हुआ था। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना के तहत हुआ था। इसे कई चरणों में लागू किया जाना है, लेकिन गाजा में फिर हमले होने से युद्धविराम पर संकट के बादल छा गए हैं।

    युद्ध में करीब 68 हजार फलस्तीनी मारे गए

    सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजरायल में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमास के सफाए के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 68 हजार फलस्तीनी मारे गए।

    तीन फलस्तीनी आतंकियों को मार गिराया

    इजरायली अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक अभियान के दौरान तीन फलस्तीनी आतंकियों को मार गिराया गया। उन्होंने यह दावा किया कि वे एक हमले की साजिश रच रहे थे। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया।