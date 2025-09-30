Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडोनेशिया: इस्लामिक स्कूल की इमारत ढहने से एक छात्र की मौत, 38 लोग मलबे में दबे

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:08 AM (IST)

    इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक इस्लामिक स्कूल की इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 80 घायल हो गए। बचाव दल ने 102 लोगों को सुरक्षित निकाला है जबकि 38 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा था तभी यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राहत कार्य जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंडोनेशिया में स्कूल गिरने के बाद का मंजर। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क,जकार्ता। इंडोनेशिया में एक स्कूल की इमारत अचानक ढह गई, जिसमें 1 छात्र की मौत हो गई। मलबे में 38 लोगों के फंसे होने की संभावना है। बचाव दल ने 102 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वी जावा प्रांत में स्थित अल खोजिनी इस्लामिक स्कूल में दोपहर के समय दर्जनों लोग इबादत के लिए इकट्ठा हुए, तभी स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। सोमवार को राहत कार्य के दौरान 102 लोगों को रेस्क्यू किया है।

    कैसे हुआ हादसा?

    बचाव एजेंसी के अनुसार, स्कूल की बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इमारत का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र और मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

    80 घायल अस्पताल में भर्ती

    घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 80 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मलबे में 38 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी है।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- गाजा शांति योजना पर ट्रंप को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले- हम आपका सहयोग करेंगे