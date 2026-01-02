जर्मनी में आग से बचने के लिए अपार्टमेंट से कूदा तेलंगाना का छात्र, इलाज के दौरान मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के जश्न के दौरान तेलंगाना के जंगांव जिले के हृतिक छात्र की जर्मनी में मौत हो गई। हृतिक उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गया था। वह जिस अपार्टमेंट में रहता था, उसमें 31 दिसंबर की रात को आग लग गई। जिसके बाद उसने आग से जान बचाने की कोशिश में छलांग लगा दी, इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

दरअसल, यह घटना नए साल के ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर को हुई, जब नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान इमारत में आग लग गई। जिसके बाद वह जान बचाने के लिए कूद गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

मृतक की पहचान थोकला हृतिक रेड्डी के रूप में हुई है। घटना के बाद से हृतिक के गांव में मातम छाया हुआ है, परिवार के सदस्य, दोस्त और स्थानीय निवासी छात्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। जर्मनी में अधिकारी और मित्र इस दुखद घड़ी में परिवार को सहयोग दे रहे हैं।