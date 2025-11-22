Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UN में भारत ने दिखाई नौसेना की ताकत, 520 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का किया दावा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, भारत ने बताया कि कैसे भारतीय नौसेना ने पश्चिमी अरब सागर में समुद्री लूट और हमलों के खतरे के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौसेना ने 520 से अधिक लोगों की जान बचाई और कई जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। भारत ने 'सागर में सम्मान' पहल और IFC-IOR के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

    prefferd source google
    Hero Image

    UN में भारत ने दिखाई नौसेना की ताकत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथानेनी हरीश ने कहा कि पश्चिमी अरब सागर में बढ़ती समुद्री लूट, ड्रोन हमलों और जहाजों पर हो रहे खतरों के बीच भारतीय नौसेना वैश्विक समुद्री व्यापार की बड़ी सुरक्षा शक्ति बनकर सामने आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में भारतीय नौसेना ने 35 से ज्यादा जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए, 1000 से अधिक बोर्डिंग ऑपरेशन किए और 35 से ज्यादा खतरनाक घटनाओं का जवाब दिया।

    भारतीय नौसेना की तेज कार्रवाई

    हरीश ने कहा कि नौसेना का काम सिर्फ भारतीय जहाजों तक सीमित नहीं रहा। खतरनाक परिस्थितियों में की गई उसकी त्वरित कार्रवाई से 520 से अधिक लोगों की जान बचाई गई, वह भी उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना। उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 से नौसेना ने 367 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट दिया है। इन जहाजों में 14.7 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो था, जिसकी कीमत 6.3 अरब डॉलर से अधिक है।

    ‘सागर में सम्मान’ पहल की भी चर्चा

    हरीश ने Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC-IOR) का जिक्र भी किया, जो समुद्र में होने वाली गतिविधियों और खतरों की जानकारी तुरंत साझा करने में मदद करता है।

    उन्होंने भारत की ‘सागर में सम्मान’ पहल भी पेश की, जो Maritime India Vision 2030 का हिस्सा है। इसमें लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और ऑल-वुमन शिप क्रू जैसी पहलें शामिल हैं।

    क्या है MAHASAGAR नीति?

    बैठक में उन्होंने कहा कि भारत समुद्री कर्मियों की सुरक्षा, लैंगिक समानता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। यह भारत की व्यापक MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) नीति से जुड़ा हुआ है।

    फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट से लेकर 1 लाख रुपये सैलरी तक...सांसदों को मिलती है इतनी सारी सुविधाएं