फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट से लेकर 1 लाख रुपये सैलरी तक...सांसदों को मिलती है इतनी सारी सुविधाएं
भारत के सांसदों को वेतन के साथ कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें एक लाख रुपये मासिक वेतन, क्षेत्र और कार्यालय के लिए भत्ते, मुफ्त यात्रा और आवास जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त फोन और इंटरनेट भी मिलते हैं। पूर्व सांसदों को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के नए सांसदों को उनके काम के लिए एक निश्चित वेतन, कई भत्ते और जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। इनका उद्देश्य यह है कि वे अपने क्षेत्र और संसददोनों जगहों की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकें। आइए जानते हैं सांसदों को मिलने वाली सभी सुविधाओं का पूरा विवरण।
सांसदों का वेतन
सांसदों को हर महीने एक लाख रुपये का मूल वेतन मिलता है। यह वेतन 2018 में बढ़ाया गया था, ताकि बढ़ती महंगाई और खर्चों को ध्यान में रखा जा सके।
भत्ते और अन्य सुविधाएं
- क्षेत्र के लिए:- सांसदों को अपने क्षेत्र में दफ्तर चलाने और जनता से जुड़ने के लिए 70 हजार रुपये प्रति माह मिलता है।
- ऑफिस खर्च भत्ता:- दफ्तर की स्टेशनरी, टेलीफोन और स्टाफ की तनख्वाह के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह दिया जाता है।
- दैनिक भत्ता:- संसद सत्र या समिति की बैठक में दिल्ली आने पर सांसदों को 2 हजार रुपये प्रति दिन मिलता है।
यात्रा की सुविधाएं
सांसदों को साल में 34 मुफ्त घरेलू विमान यात्राएं मिलती हैं, जो वे अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा, फर्स्ट-क्लास ट्रेन यात्रा मुफ्त, क्षेत्र में सड़क यात्रा के लिए माइलेज भत्ता भी मिलता है।
रहने की सुविधा
सांसदों को उनके 5 साल के पूरे कार्यकाल में दिल्ली के प्रमुख इलाकों में मुफ्त सरकारी आवास दिया जाता है,जैसे बंगला, फ्लैट या हॉस्टल। अगर वे सरकारी आवास नहीं लेते, तो उन्हें 2 लाख रुपये प्रति माह आवास भत्ता मिलता है।
इलाज और स्वास्थ्य सुविधा
सांसदों और उनके परिवार को CGHS योजना के तहत सरकारी और तय निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है।
फोन, इंटरनेट, बिजली-पानी
साल में 1 लाख 50 हजार मुफ्त फोन कॉल्स, घर और दफ्तर में हाई-स्पीड इंटरनेट मुफ्त, 50 हजारयूनिट बिजली और 4 हजार किलोलीटर पानी हर साल बिल्कुल मुफ्त
पेंशन की सुविधा
- एक कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व सांसदों को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
- हर अतिरिक्त साल की सेवा पर 2 हजार रुपये और बढ़ा दिया जाता है।
