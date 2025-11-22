फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट से लेकर 1 लाख रुपये सैलरी तक...सांसदों को मिलती है इतनी सारी सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के नए सांसदों को उनके काम के लिए एक निश्चित वेतन, कई भत्ते और जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। इनका उद्देश्य यह है कि वे अपने क्षेत्र और संसददोनों जगहों की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकें। आइए जानते हैं सांसदों को मिलने वाली सभी सुविधाओं का पूरा विवरण।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांसदों का वेतन सांसदों को हर महीने एक लाख रुपये का मूल वेतन मिलता है। यह वेतन 2018 में बढ़ाया गया था, ताकि बढ़ती महंगाई और खर्चों को ध्यान में रखा जा सके। भत्ते और अन्य सुविधाएं क्षेत्र के लिए :- सांसदों को अपने क्षेत्र में दफ्तर चलाने और जनता से जुड़ने के लिए 70 हजार रुपये प्रति माह मिलता है।

ऑफिस खर्च भत्ता :- दफ्तर की स्टेशनरी, टेलीफोन और स्टाफ की तनख्वाह के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह दिया जाता है।

दैनिक भत्ता :- संसद सत्र या समिति की बैठक में दिल्ली आने पर सांसदों को 2 हजार रुपये प्रति दिन मिलता है। यात्रा की सुविधाएं सांसदों को साल में 34 मुफ्त घरेलू विमान यात्राएं मिलती हैं, जो वे अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा, फर्स्ट-क्लास ट्रेन यात्रा मुफ्त, क्षेत्र में सड़क यात्रा के लिए माइलेज भत्ता भी मिलता है।

रहने की सुविधा सांसदों को उनके 5 साल के पूरे कार्यकाल में दिल्ली के प्रमुख इलाकों में मुफ्त सरकारी आवास दिया जाता है,जैसे बंगला, फ्लैट या हॉस्टल। अगर वे सरकारी आवास नहीं लेते, तो उन्हें 2 लाख रुपये प्रति माह आवास भत्ता मिलता है।