आखिरी वीडियो में गर्व से मुस्कुराते दिखे विंग कमांडर नमांश स्याल, तेजस क्रैश में गई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हो गया। दुबई में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एक प्रदर्शन के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया।

इस हादसे दुखद हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच सोशल मीडिया पर हादसे पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

हादसे से कुछ समय पहले का वीडियो आया सामने

सामने आए वीडियो में भारत के विंग कमांडर नमांश स्याल, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल औप विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन के साथ देखा जा सकता है। दुबई से पहले गुवाहाटी में हुए एयर शो के दौरान विंग कमांडकर नमांश स्याल ने शानदार प्रदर्शन किया था।