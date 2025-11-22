Language
    आखिरी वीडियो में गर्व से मुस्कुराते दिखे विंग कमांडर नमांश स्याल, तेजस क्रैश में गई जान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    दुबई में एयर शो के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर नमांश स्याल की दुखद मौत हो गई। हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्याल अन्य अधिकारियों के साथ दिख रहे हैं। विमान अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रदर्शन के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ।

    Hero Image

    आखिरी वीडियो में गर्व से मुस्कुराते दिखे थे विंग कमांडर स्याल। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हो गया। दुबई में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एक प्रदर्शन के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया।

    इस हादसे दुखद हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच सोशल मीडिया पर हादसे पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

    हादसे से कुछ समय पहले का वीडियो आया सामने

    सामने आए वीडियो में भारत के विंग कमांडर नमांश स्याल, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल औप विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन के साथ देखा जा सकता है। दुबई से पहले गुवाहाटी में हुए एयर शो के दौरान विंग कमांडकर नमांश स्याल ने शानदार प्रदर्शन किया था।

    शुक्रवार को क्रैश हुआ लड़ाकू विमान तेजस

    गौरतलब है कि यह हादसा शुक्रवार को करीब 2.10 बजे अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। तेजस विमान प्रदर्शन के लिए आसमान में उड़ रहा था। कई बार शो साइट से गुजरा। इसके कुछ समय बाद अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और वह जमीन पर आ गिरा और उसमें आग लग गई। इस हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौके पर मौत हो गई।