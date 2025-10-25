'मैं मर जाऊंगा, मुझे मां के पास...', सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में कथित तौर पर फंसे एक भारतीय मजदूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने राजनयिक हस्तक्षेप किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के हंडिया का रहने वाला बताया जा रहा यह युवक वीडियो में परेशान दिख रहा है और दावा कर रहा है कि उसके एम्प्लॉयर जिसकी पहचान कपिल के रूप में हुई है, उसने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घर वापसी में मदद की गुहार लगाता है और कहता है, "कृपया मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा।"

सऊदी अरब में फंसा भारतीय मजदूर वीडियो के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अपील की गई है। पोस्ट में लिखा था, "माननीय विदेश मंत्री , कृपया तत्काल संज्ञान लें। प्रयागराज के प्रतापपुर के हंडिया निवासी एक युवक सऊदी अरब में फंसा हुआ है।"

वीडियो में उस युवक ने दावा किया, "मेरा गांव इलाहाबाद में है... मैं सऊदी अरब आया था। कपिल के पास मेरा पासपोर्ट है। मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है।" वीडियो में लिखा है, "मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं।"

माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी तत्काल संज्ञान मे ले, प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का रहने वाला फंसा सऊदी अरब मे...



पार्ट 1 सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी सहायता हो पाए 🙏 pic.twitter.com/5op97otITq — कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) October 23, 2025 पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार वह सोशल मीडिया यूजर्स से इस वीडियो को शेयर करने का आग्रह करता है जिससे यह प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच सके। वह कहता है, "इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत से आपके सहयोग से मुझे मदद मिल सके और मैं भारत वापस आ सकूं।"

भारतीय दूतावास का आया जवाब वीडियो के वायरलह होने के कुछ ही घंटों के भीतर रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने X पर जवाब दिया, "दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो में सऊदी अरब में उसके स्थान/प्रांत, संपर्क नंबर या एम्प्लॉयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

यह घटना सऊदी अरब द्वारा अपनी विवादास्पद कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त करने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है। यह एक रोजगार ढांचा है जिस पर लंबे समय से प्रवासी श्रमिकों के शोषण और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है।

1950 के दशक में शुरू हुई कफाला प्रणाली 1950 के दशक में शुरू की गई कफाला प्रणाली के तहत सभी विदेशी श्रमिकों को एक लोकस स्पॉन्सर, जिसे कफील कहा जाता था, उससे बंधे रहना पड़ता था, जो उनके रोजगार, आवाजाही और यहां तक कि देश छोड़ने की उनकी क्षमता को भी नियंत्रित करता था। इस प्रणाली के तहत, एम्प्लॉयर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर सकते थे, उन्हें बाहर निकलने के वीजा से वंचित कर सकते थे और उनकी नौकरी बदलने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकते थे। जिससे मानवाधिकार समूहों द्वारा आधुनिक गुलामी जैसी स्थितियां पैदा हो रही थीं।