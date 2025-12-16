'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारा था, है और रहेगा...', UN में भारत ने PAK को सुनाया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर दावा ठोकने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने एक बार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जमकर लताड़ लगाई है। यूएन सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान ने अमन और शांति का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर पर दावा ठोकने की कोशिश की। मगर, हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश परवथानेनी ने दो टूक शब्दों में कहा, "जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। वो पहले भी भारत का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे।"
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ सिंधु जल संधि को समाप्त करने का कारण स्पष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र भी बताया है।
सिंधु जल संधि पर दिया जवाब
संयुक्त राष्ट्र में हरीश परवथानेनी ने कहा, "भारत पिछले 65 साल से मित्रता और सद्भाना के कारण सिंधु जल संधि का पालन कर रहा था। मगर इस बीच पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करवाए और संधि की भावना का उल्लंघन कर दिया।"
हरीश ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए कहा-
पाकिस्तान के द्वारा शय दिए गए आतंकवादी हमलों में हजारों भारतीयों की जान जा चुकी है। इसी साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 1 विदेशी नागरिक समेत 26 लोग मारे गए थे।
VIDEO | New York: Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish (@AmbHarishP), delivered India's statement at the Open Debate on ‘Leadership for Peace’ in the UN Security Council.— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
"India had entered into the Indus Waters Treaty, 65 years ago, in… pic.twitter.com/hMRWESj0xQ
आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा
सिंधु जल संधि पर बात करते हुए भारत ने कहा, "भारत ने आतंकवाद के वैश्विक केंद्र पाकिस्तान के साथ यह संधि स्थगित करने की घोषणा की है। जब तक पाकिस्तान की मिट्टी में पनप रहा आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह संधि स्थगित रहेगी।"
VIDEO | New York: Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish (@AmbHarishP), delivered India's statement at the Open Debate on ‘Leadership for Peace’ in the UN Security Council.— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
"I refer to the statement made by the representative of Pakistan… pic.twitter.com/eMVdvK6KYK
27वें संविधान संशोधन पर उठाए सवाल
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, "पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 27वें संविधान संशोधन से सेना प्रमुख आसीम मुनीर को आजीवन प्रतिरक्षा दे दी गई, जो एक तरह का संवैधानिक तख्तापलट है।"
यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी आतंकियों ने ही रची थी पहलगाम हमले की साजिश, NIA की चार्जशीट में सात नामों का खुलासा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।