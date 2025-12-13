Language
    मेक्सिको के टैरिफ की काट ढूंढने में लगा भारत, समाधान के लिए बातचीत तेज; FTA पर भी चर्चा की उम्मीद

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    भारत मेक्सिको के टैरिफ मुद्दे का समाधान ढूंढने में लगा है और इसके लिए बातचीत को तेज कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भ

    मेक्सिको ने भारत पर थोपा है 50 प्रतिशत का टैरिफ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है। मेक्सिको के इस फैसले को ट्रंप को खुश करने वाली नीति के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि अमेरिका ने पहले से ही भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

    इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि भारत मेक्सिको के साथ इस मसले पर बातचीत कर रहा है। मेक्सिको ने आपसी फायदे वाले हल निकालने के लिए भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। हालांकि, भारत के पास अपने एक्सपोर्टर्स के हितों की रक्षा के लिए सही कदम उठाने का अधिकार है।

    इन देशों पर मेक्सिको ने लगाया टैरिफ

    बताया जा रहा है कि ये टैरिफ उन देशों के खिलाफ घोषित की गई है, जिनका मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इस लिस्ट में भारतस दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि असल में भारत इस बारे में बिल पेश होने के दौरान मेक्सिको के साथ बातचीत कर रहा है।

    गौरतलब है कि मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने 30 सितंबर, 2025 को ही अर्थव्यवस्था मंत्रालय के सामने यह मुद्दा उठाया था, जिसमें भारतीय निर्यातकों को नए टैरिफ से बचाने के लिए कुछ खास रियायतें मांगी गई थीं।

    ट्रेड पर चर्चा करने की तैयारी में भारत और मेक्सिको

    अधिकारी का कहना है कि भारत मेक्सिको के साथ अपनी पार्टनरशिप को महत्व देता है और एक स्थिर और संतुलित ट्रेड माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है, जिससे दोनों देशों के बिजनेस और कंज्यूमर्स को फायदा हो।

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में मसले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू करना चाहते हैं और बातचीत को फॉर्मल तौर पर शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद है।

    एक्सपर्ट का दावा कि यह ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय कंपनियों को इन टैरिफ से बचाने में मदद करेगा, जो चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने और अमेरिका में ट्रांस-शिपमेंट को रोकने के लिए अमेरिका के दबाव में लगाए गए थे।

    कब से लागू होंगे नए टैरिफ

    मेक्सिको की संसद ने 11 दिसंबर, 2025 को एक नए टैरिफ उपाय को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत समेत कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाने का एलान किया गया है।

    इस निर्णय के तहत मेक्सिको कई तरह के सामानों पर भारी इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा, जिसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, इसमें शामिल चीजों की लिस्ट अभी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं की गई है। ज्यादा ड्यूटी 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

