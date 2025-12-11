Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप के बाद मेक्सिको क्यों लगा रहा भारत पर 50% टैरिफ? 2026 से लागू होगा; एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    डोनल्ड ट्रंप के बाद मेक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो 2026 से लागू होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह निर्णय ट्रंप की व्यापार नीतिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेक्सिको ने भारत से इम्पोर्ट पर लगाया 50% टैरिफ

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको भी अब ट्रंप की राह पर चल पड़ा है। US द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के महज चार महीने बाद मेक्सिको ने भी भारत और चीन सहित एशियाई देशों से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 50 प्रतिशत तक की लेवी को मंज़ूरी दे दी है। ये टैरिफ देश के इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। नए टैरिफ नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेक्सिको के एक डेली अखबार एल यूनिवर्सल के अनुसार, मेक्सिक ने ऑटो पार्ट्स, हल्की कारों, कपड़ों, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू उपकरण, खिलौनों, टेक्सटाइल, फर्नीचर, जूते-चप्पल, चमड़े का सामान, कागज, कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिल, एल्यूमीनियम, ट्रेलर, कांच, साबुन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स जैसे सामानों पर नई ड्यूटी लगाई है। इसका असर भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों पर पड़ेगा।

    मेक्सिको क्यों लगा रहा है टैरिफ?

    मेक्सिको की सरकार एशियाई देशों, खासकर चीन से होने वाले इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के साथ उसका व्यापार संतुलन ठीक नहीं है।

    इस बीच, चीन ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा सभी रूपों में एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया है। चीन से मेक्सिको से एकतरफापन और संरक्षणवाद की अपनी गलत प्रथाओं को जल्द से जल्द सुधारने का आग्रह किया है।

    बता दें नए टैरिफ से चीन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मेक्सिको ने 2024 में चीन से $130 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। प्रस्तावित टैरिफ से नियम से अमेरिका से $3.8 बिलियन (लगभग 33,910 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की भी उम्मीद है।

    ट्रंप को खुश करने के चक्कर में तबाह हो जाएगा मेक्सिको?

    मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम भी देश के उद्योग को ज्यादा सुरक्षा देना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि (मेक्सिकन) उद्योग को सपोर्ट करने का मतलब है रोजगार पैदा करना।'

    हालांकि, मेक्सिकन आर्थिक समाचार आउटलेट एल फाइनेंसियर के अनुसार, विश्लेषकों का मानना है कि ये टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा समीक्षा से पहले अमेरिका को खुश करने के लिए हैं।

    भारत पर कितना असर?

    सामाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिकन टैरिफ का असर फॉक्सवैगन, हुंडई, निसान और मारुति सुजुकी जैसे प्रमुख भारतीय कार एक्सपोर्टर्स से $1 बिलियन के शिपमेंट पर पड़ेगा। कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से बढ़कर 50% हो जाएगी, जिससे भारत के सबसे बड़े वाहन एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लगेगा।

    प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी से मेक्सिको को भारतीय ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कार एक्सपोर्ट मार्केट है।