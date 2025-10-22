इधर अफगानी विदेश मंत्री की पूरी हुई दिल्ली यात्रा, उधर भारत ने काबुल में दूतावास पर लिया बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जाने लगी।

अब दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक रिश्तों का ताजा उदाहरण सामने आया है। भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्ज दिया है। इससे पहले जयशंकर ने एलान किया था कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर खोलेगा।

भारत 2021 में बंद कर दिया था काबुल में अपना दूतावास बता दें कि भारत ने साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के आने के बाद अपने राजनयिकों को काबुल दूतावास से वापस बुला लिया था। वहीं, जून 2022 में भारत ने तकनीकी टीम को अफगानिस्तान भेजा था, जो वहां पर सीमित स्तर पर अपनी मौजूदगी को दोबारा स्थापित की।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के खोले जाने पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, हाल में बी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान लिए गए फैसले के अनुरूप, भारत सरकार काबुल में अपने तकनीकी मिशन का दर्जा पुनः भारतीय दूतावास के रूप में बहाल करने का फैसला लिया है।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह फैसला भारत की संकल्पबद्धता को दिखाता है कि वह अफगानिस्तान के साथ सभी साझा हितों के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अब अफगानिस्तान के मृसमग्र विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा।