    'आपकी मदद को नहीं भूलेंगे', तूफान से तबाह जमैका और क्यूबा ने की भारत की तारीफ

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    तूफान मेलिसा से जमैका और क्यूबा में भारी तबाही हुई। भारत ने तुरंत मदद करते हुए राहत सामग्री भेजी, जिसमें दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और खाद्य सामग्री शामिल थी। क्यूबा और जमैका ने भारत के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है।

    तूफान मेलिसा से तबाह जमैका और क्यूबा को भारत ने की सहायता (फोटो रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तूफान मेलिसा ने कैरिबियन क्षेत्र जमैका और क्यूबा में भारी तबाही मचाई। इस तूफान में जमैका, क्यूबा में भारी जान माल का नुकसान हुआ। संकट के समय भारत सरकार ने एक बार फिर जरूरतमंद देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हाल ही में भारत सरकार ने तूफान मेलिसा से जूझ रहे जमैका और क्यूबा राहत सामग्री भेजी। क्यूबा और जमैका ने संकट के समय में उनके साथ खड़े रहने के लिए भारत का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया है।

    दरअसल, जमैका और क्यूबा को भेजी गई राहत सामग्री की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई सहायता और राहत सामग्री में दवाइयां, चिकित्‍सा उपकरण, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्‍तुएं, बिजली जनरेटर, आश्रय सहायता और स्वच्छता किट शामिल हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्‍लोबल साउथ के अपने साझेदारों के साथ मजबूती से खड़ा है। इसको लेकर दोनों देशों के नेताओं और विदेश मंत्रालयों ने प्रशंसा करते हुए आभार जताया है।

    क्यूबा के राजदूत ने जताया आभार

    भारत में क्यूबा के राजदूत ने एक्स प्रभावित प्रांतों तक पहुंच रही सहायता के लिए सराहना व्यक्त की। उन्होंने लिखा "क्यूबा के पूर्वी प्रांतों में तूफान मेलिसा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण और दो भीष्म अस्पताल दान करने के नेक और एकजुटतापूर्ण कार्य के लिए हम @MEAIndia, वायुसेना, सरकार और भारत के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"

    जमैका की विदेश मंत्री ने जताया आभार

    जमैका में देश के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्रालय ने एक्स पर अपना आभार व्यक्त किया, और कहा कि इस सहायता से पुनर्प्राप्ति प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ ने भी भारत और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को धन्यवाद देते हुए एक विस्तृत संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने इस सहयोग को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा।

    जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ ने लिखा, "वसुधैव कुटुम्बकम भारत की जी20 अध्यक्षता के विषय से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक अत्यंत सुविचारित दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह दृष्टिकोण लोगों को हमेशा सहभागिता में सबसे आगे रखता है, साथ ही लचीलापन भी विकसित करता है। मैं इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट समकक्ष @DrSJaishankar को #HurricaneMelissa से सबसे अधिक प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए किए गए उनके अभूतपूर्व प्रयास के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं। सौर लैंप, जनरेटर, चिकित्सा आपूर्ति, जिसमें BSHM मॉड्यूलर ट्रॉमा किट, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए रिमोट-नियंत्रित वितरण तंत्र और लिंग-संवेदनशील स्वच्छता किट शामिल हैं। हमने अपनी टीमों को नए उपकरणों और तकनीक के उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए भारतीय चिकित्सा दल का भी यहां स्वागत किया। हम #VaccineMaitri को हमेशा याद रखते हैं और इस सहायता को भी याद रखेंगे,"

    एस जयशंकर ने किया स्वागत

    जयशंकर ने एक्स पर उनके संदेश का जवाब देते हुए कहा, "विदेश मंत्री @kaminajsmith, आपकी गर्मजोशी भरी भावनाओं की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। भारत इस कठिन समय में जमैका के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है, जैसा कि उसने पहले भी किया है।"

    भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात

    सीएनएन के अनुसार, तूफान मेलिसा, 150 से अधिक वर्षों में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली अटलांटिक तूफानों में से एक है, जिसके कारण जमैका, क्यूबा और हैती को गंभीर बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे की क्षति से जूझना पड़ रहा है। भारत सरकार ने इस संकट की घड़ी में लगभग 20 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सामग्री की एक खेप 6 नवंबर 2025 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-17 विमान से किंग्स्टन भेजी। राहत सामग्री में विशेष भीष्म मेडिकल ट्रॉमा यूनिट, जनरेटर, टेंट, बिस्तर और चटाई, रसोई किट, सौर लालटेन, स्वच्छता किट और तूफान के बाद की रिकवरी में सहायता के लिए अन्य आवश्यक आपूर्ति शामिल हैं। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)

