माली में पांच भारतीयों का अपहरण, अल कायदा-ISIS के आतंकियों का हाथ

एएफपी, माली। माली में बंदूकधारियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में बढ़ती अशांति और जिहादी हिंसा से जूझ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि पश्चिमी माली में कोबरी के निकट बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी कंपनी में कार्यरत थे जो विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम कर रही थी।