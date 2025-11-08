माली में पांच भारतीयों का अपहरण, अल कायदा-ISIS के आतंकियों का हाथ
माली में बंदूकधारियोंने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी में काम करने वाले अन्य भारतीयों को राजधानी बामाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।
एएफपी, माली। माली में बंदूकधारियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में बढ़ती अशांति और जिहादी हिंसा से जूझ रहा है।
बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था
एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि पश्चिमी माली में कोबरी के निकट बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी कंपनी में कार्यरत थे जो विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम कर रही थी।
किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली
कंपनी के एक प्रतिनिधि ने एएफपी को बताया कि हम पांच भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी में काम करने वाले अन्य भारतीयों को राजधानी बामाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।