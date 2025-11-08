Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माली में पांच भारतीयों का अपहरण, अल कायदा-ISIS के आतंकियों का हाथ

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:24 AM (IST)

    माली में बंदूकधारियोंने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी में काम करने वाले अन्य भारतीयों को राजधानी बामाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    माली में बंदूकधारियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है (फोटो- रॉयटर)

    एएफपी, माली। माली में बंदूकधारियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में बढ़ती अशांति और जिहादी हिंसा से जूझ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था

    एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि पश्चिमी माली में कोबरी के निकट बंदूकधारियों ने गुरुवार को श्रमिकों का अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी कंपनी में कार्यरत थे जो विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम कर रही थी।

    किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली

    कंपनी के एक प्रतिनिधि ने एएफपी को बताया कि हम पांच भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी में काम करने वाले अन्य भारतीयों को राजधानी बामाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।

     