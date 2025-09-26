क्या अमेरिका जाते हुए नेतन्याहू को था अपनी गिरफ्तारी का खतरा? अचानक बदल दिया प्लेन का रूट

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए असामान्य हवाई मार्ग चुना। उन्होंने यूरोप के उन देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज किया जहाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के गिरफ्तारी वारंट के कारण उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था। आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गाजा में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में वारंट जारी किया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करने के लिए एक असामान्य एयर स्पेस चुना, ताकि यूरोप के उन देशों के हवाई क्षेत्र से बचा जा सके, जहां अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के गिरफ्तारी वारंट के चलते उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवंबर 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाजा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में वारंट जारी किया था। इसे इजरायल ने सिरे से खारिज किया है।