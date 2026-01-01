Language
    हांगकांग में सादे अंदाज में मनाया गया नए साल का जश्न, इस वजह से नहीं जलाए गए पटाखे

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:08 AM (IST)

    हांगकांग ने 2026 का नया साल पारंपरिक आतिशबाजी के बिना मनाया। नवंबर में हुई एक भीषण आग में 161 से अधिक लोगों की मौत के बाद शहर ने यह संवेदनशील फैसला लि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवंबर में हुई एक भयानक आग ने 161 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हांगकांग ने नए साल 2026 का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी मशहूर विक्टोरिया हार्बर के ऊपर रंग-बिरंगी आतिशबाजी का धमाका इस बार नदारद रहा।

    ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर में हुई एक भयानक आग ने 161 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यह शहर की आजादी के बाद की सबसे घातक आग थी। इसी दुखद हादसे की वजह से इस बार नए साल की रात आसमान खामोश रहा।

    परंपरा से हटकर, शहर की टूरिज्म बोर्ड ने सेंट्रल इलाके में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। मशहूर सॉफ्ट रॉक बैंड एयर सप्लाई और अन्य गायकों ने वहां प्रस्तुति दी। रात बारह बजे आठ प्रमुख इमारतों की दीवारें बड़ी काउंटडाउन घड़ियां बन गईं और तीन मिनट का खूबसूरत लाइट शो हुआ।

    आतिशबाजी की पुरानी परंपरा पर ब्रेक

    हांगकांग में नए साल, चीनी नववर्ष और नेशनल डे पर आतिशबाजी का शानदार नजारा आम बात थी। ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच विक्टोरिया हार्बर के ऊपर आतिशबाजी देखने लाखों लोग दोनों किनारों पर जमा होते थे, जिनमें ढेर सारे पर्यटक भी शामिल होते थे। यह नजारा दुनिया भर में मशहूर था।

    लेकिन इस बार संस्कृति, खेल और पर्यटन विभाग की सचिव रोसाना लॉ ने माना कि आतिशबाजी न होने से कुछ होटलों और रेस्तरां के कारोबार पर असर पड़ेगा। फिर भी शहर ने दुख की इस घड़ी में संवेदनशील फैसला लिया है।

    नवंबर की लगी थी भयानक आग

    हांगकांग की सबसे भयानक आग नवंबर के अंत में ताई पो इलाके के वांग फुक कोर्ट अपार्टमेंट में लगी थी। इमारत महीनों से रिनोवेशन के काम में थी और बाहर बांस की स्कैफोल्डिंग और हरी जाली लगी हुई थी।

    अधिकारियों के मुताबिक घटिया क्वालिटी की जाली और खिड़कियों पर लगे फोम बोर्ड की वजह से आग तेजी से फैली। इसके बाद हजारों प्रभावित परिवार अस्थायी घरों, होटलों और यूथ हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं। सालों की कमाई से खरीदे घर और अपनों को खोने का दर्द पूरे शहर को साल रहा है।

    पहले भी रद हो चुकी हैं आतिशबाजियां

    हांगकांग में पहले भी बड़े हादसों के बाद आतिशबाजी रद की जा चुकी है। 2012 में एक जहाज टक्कर में 39 लोगों की मौत के बाद 2013 का नेशनल डे कार्यक्रम रद्द हुआ था।

    2018 में बस हादसे में 19 लोग मारे गए थे, तब चीनी नववर्ष की आतिशबाजी नहीं हुई। 2019 के प्रदर्शनों और कोविड महामारी के दौरान भी कई बार आतिशबाजी का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा था।

