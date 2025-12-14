दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर गिरा, भारतीय मूल के व्यक्ति समेत 4 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका से एक बड़ी खबर सामने आई है। साउथ अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नटाल प्रांत में निर्माणाधीन चार मंज़िला हिंदू मंदिर धराशायी हो गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 52 साल के भारतीय मूल का व्यक्ति भी शामिल है।

दरअसल, ईथेक्विनी के उत्तर में रेडक्लिफ में एक खड़ी पहाड़ी पर बने न्यू अहोबिलम टेम्पल ऑफ प्रोटेक्शन का शुक्रवार को विस्तार किया जा रहा था, इसी दौरान इमारत का हिस्सा ढह गया। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका शुरुआती जानकारी के अनुसार, मलबे में कितने मजदूर दबे हुए हैं इसकी सही संख्या अभी पता नहीं चल सकी है। शुक्रवार को दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि, शनिवार को दो और लोगों के शव बचावकर्मियों को मिले, जिसके बाद मृतकों की संख्या चार हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण राहत एवं बचाव कार्य रोक दी गई है।

भारतीय मूल के व्यक्ति की भी हुई मौत स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि चार मृतकों में से एक की पहचान विक्की जयराज पांडे के रूप में हुई है, जो मंदिर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव सदस्य और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेजर थे।

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृतक विक्की जयराज पांडे लगभग दो साल पहले मंदिर बनने के बाद से ही इसके डेवलपमेंट में गहराई से शामिल थे। मंदिर से जुड़ी चैरिटी संस्था, फूड फॉर लव के डायरेक्टर सनवीर महाराज ने भी कन्फर्म किया कि पांडे मरने वालों में से थे।

गुफा की तरह डिजाइन किया गया मंदिर गौरतलब है कि मंदिर को एक गुफा के तरह डिजाइन किया गया है। जिसमें भारत से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसे बनाने वाले परिवार ने दावा किया था कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े देवताओं में से एक भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति होगी।