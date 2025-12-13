अरुणाचल प्रदेश हादसा: चार दिन बाद सात मजदूर के शव बरामद, गहरी खाई में गिरा था ट्रक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मारे गए सात मजदूरों के शव चार दिन बाद शनिवार को बरामद हुए हैं। इनमें से छह शव असम के तिनसुकिया जिले में उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे।

दरअसल, यह घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब ड्राइवर समेत 22 लोग एक मिनीट्रक में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान अंजॉ जिले के हयूलियांग-चागलागम मार्ग पर एक गहरी खाई में गिर गया। इस भीषण दुर्घटना में तिनसुकिया के कम से कम 21 मजदूरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।

क्या है पूरा मामला? अंजॉ जिले की आपदा प्रबंधन अधिकारी (डीडीएमओ) नांग चिंगनी चौपू ने बताया कि बचाव अभियान का शनिवार को तीसरा दिन था। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी बचाव तकनीक का उपयोग कर शवों को बाहर निकाला। शुक्रवार को अंधेरा होने के कारण छह शव बरामद होने के बाद अभियान रोक दिया गया था, जबकि सातवें शव को शनिवार को निकाला गया।

डीडीएमओ ने बताया कि दुर्घटनास्थल हयूलियांग से करीब 60 किलोमीटर दूर गहरी खाई में है। इलाके के दूर होने, नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी और खराब सड़क की वजह से इसकी जानकारी बुधवार शाम को ही अधिकारियों को मिल पाई। जिसके चलते शवों को निकालने में देरी हुई।