Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने किया ये दावा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना पांगशा इलाके के होसेनडांगा गांव में हुई। पुलिस के ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश से एक और खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां राजबाड़ी जिले के पांगशा इलाके में एक बार फिर भीड़ के हमले में हिंदू युवक की जान चली गई। 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना दीपू चंद्र दास की मौत के महज 7 दिन बाद हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है घटना के पीछे की वजह?

    'द डेली स्टार' की खबर के अनुसार, पुलिस ने बताया कि जबरन वसूली के आरोप में भीड़ ने युवक को मार डाला। घटना बुधवार रात करीब 11:00 बजे कालीमोहोर यूनियन के होसेनडांगा गांव में हुई। मृतक अमृत मंडल उर्फ सम्राट इसी गांव में रहता था।

    पुलिस की कार्रवाई

    इस मामले में पुलिस ने अमृत के एक साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम के पास से दो हथियार बरामद किए गये हैं। पुलिस SSP ने बताया कि सम्राट के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबारी सदर अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है।

    सम्राट का आपराधिक इतिहास

    सम्राट पर गिरोह बनाकर जबरन वसूली करने का आरोप है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने सम्राट पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। वह लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। भारत में लंबे समय तक छिपने के बाद, वह हाल ही में बांग्लादेश लौटा था।

    गांव में अशांति का माहौल

    सम्राट ने गांव के निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी। कल रात सम्राट और उसके साथी शाहिदुल के घर पैसे लेने गए थे। जब घरवालों ने
    चिल्लाकर शोर मचाया, तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सम्राट की पिटाई कर दी। उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे।