नेपाल में माउंट एवरेस्ट इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में माउंट एवरेस्ट इलाके के पास बुधवार सुबह एक निजी एयरलाइन का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं। एल्टीट्यूड एयर के हेलीकॉप्टर में कोई यात्री सवार नहीं था। यह लुकला से खुंबू क्षेत्र के लोबुचेम में फंसे पर्यटकों को बचाने के मिशन पर था, तभी यह हादसा हुआ।

सोलुखुंबू जिला पुलिस कार्यालय के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, कैप्टन विवेक खड़का द्वारा संचालित हेलीकाप्टर भारी बर्फबारी के कारण उतरने का प्रयास करते समय फिसल गया। हेलीकॉप्टर दो टुकड़ों में टूट गया। पायलट को चिकित्सा परीक्षण के लिए लुकला ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।