नेपाल में माउंट एवरेस्ट इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित
नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास एक निजी एयरलाइन का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में कोई यात्री नहीं था, वह पर्यटकों को बचाने जा रहा था। भारी बर्फबारी के कारण उतरते समय हेलीकॉप्टर फिसल गया और दो टुकड़ों में टूट गया। पायलट सुरक्षित है और उसे इलाज के लिए लुकला ले जाया गया है। भारी बर्फबारी के कारण तिब्बत में माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण स्थल भी बंद कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में माउंट एवरेस्ट इलाके के पास बुधवार सुबह एक निजी एयरलाइन का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं। एल्टीट्यूड एयर के हेलीकॉप्टर में कोई यात्री सवार नहीं था। यह लुकला से खुंबू क्षेत्र के लोबुचेम में फंसे पर्यटकों को बचाने के मिशन पर था, तभी यह हादसा हुआ।
सोलुखुंबू जिला पुलिस कार्यालय के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, कैप्टन विवेक खड़का द्वारा संचालित हेलीकाप्टर भारी बर्फबारी के कारण उतरने का प्रयास करते समय फिसल गया। हेलीकॉप्टर दो टुकड़ों में टूट गया। पायलट को चिकित्सा परीक्षण के लिए लुकला ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
मंगलवार और बुधवार को भारी बर्फबारी के कारण मस्तंग, अन्नपूर्णा क्षेत्र और एवरेस्ट क्षेत्र सहित पहाड़ी इलाकों में कई ट्रेकर्स फंस गए थे।वहीं, भारी बर्फबारी के कारण चीन के तिब्बत क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट पर एक लोकप्रिय पर्वतारोहण स्थल को बंद कर दिया गया है। डिंगरी काउंटी स्थित झूफेंग चोटी अगली सूचना तक बंद कर दी गई है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें: अश्वेत महिला की हत्या का दोषी पाया गया पूर्व अमेरिकी अधिकारी, मिल सकती है 20 साल की सजा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।