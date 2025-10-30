अश्वेत महिला की हत्या का दोषी पाया गया पूर्व अमेरिकी अधिकारी, मिल सकती है 20 साल की सजा
पूर्व अमेरिकी पुलिस अधिकारी गयाग्रेसन को श्वेत महिला सोन्या मैसी की हत्या का दोषी पाया गया। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधार की मांग को बढ़ाया। वकील बेन क्रम्प ने फैसले पर निराशा जताई, लेकिन इसे न्याय बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व अमेरिकी पुलिस अधिकारी गयाग्रेसन को एक श्वेत महिला की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया गया। ग्रेसन पर जुलाई 2024 में दो बच्चों की मां 36 वर्षीय सोन्या मैसी की गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए इस अपराध ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और पुलिस सुधार की मांग की।
दरअसल, इलिनोइस के पूर्व शेरिफ डिप्टी 31 वर्षीय श्वेत शॉन ग्रेसन को दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद जूरी द्वारा हत्या का दोषी पाया गया। ग्रेसन को द्वितीय श्रेणी की हत्या का दोषी बनाया गया है। मृतक मैसी के परिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे नागरिक अधिकार वकील बेन क्रम्प ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि ग्रेसन को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह फैसला अभी भी सोन्या मैसी के लिए न्याय है।
सोन्या मैसी के परिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बेन क्रेम्प ने कहा कि जवाबदेही शुरू हो गई है और अब हम आशा करते हैं कि अदालत एक सार्थक सजा सुनाएगी, जो इन अपराधों की गंभीरता और खोई हुई जान को प्रतिबिंबित करेगी।
20 साल की हो सकती जेल
उन्होंने द्वितीय श्रेणी की हत्या का आरोपी ठहराये जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जबकि द्वितीय श्रेणी की हत्या के लिए 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है।
पूरी घटना का विवरण
बता दें कि मैसी, जो पहले मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा चुकी थीं, ने अपने घर में किसी संभावित घुसपैठिए की सूचना देने के लिए 911 आपातकालीन लाइन पर कॉल किया था। सांगामोन काउंटी के दो शेरिफ डिप्टी आधी रात के कुछ ही देर बाद पहुंचे। पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज में मैसी को अधिकारियों से बात करते हुए और पहचान पत्र मांगने के बाद अपने पर्स की तलाशी लेते हुए दिखाया गया।
इसके बाद ग्रेसन ने उसे चूल्हे पर उबलते पानी के बर्तन की जांच करने के लिए कहा और कहा, "जब तक हम यहां हैं, हमें आग की जरूरत नहीं है।" जब ग्रेसन वापस लिविंग रूम में आए, तो मैसी ने उनसे इसका कारण पूछा और उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया: "आपके गर्म भाप वाले पानी से दूर।"
बर्तन पकड़े हुए मैसी ने जवाब दिया, "मैं तुम्हें ईसा मसीह के नाम पर फटकार लगाता हूं" - जिससे डिप्टी ने अपना हथियार निकाला और कहा: "बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे चेहरे पर गोली मार दूंगा।"
माफी मांगते हुए मैसी एक काउंटर के पीछे दुबक गई, तभी अधिकारी चिल्लाया "भाड़ में जाओ यह गांजा" और उसने तीन गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली मैसी के चेहरे पर लगी और उसकी मौत हो गई। (एजेंसी इनपटु के साथ)
