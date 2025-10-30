एच-1बी वीजा के तहत होने वाली भर्तियों पर लगी रोक, अमेरिका में इस राज्य के गवर्नर का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को उच्च शिक्षा में एच-1बी वीजा के दुरुपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। गर्वनर ने आदेशॉ दिया है कि वे विश्वविद्यालय की नौकरियों के लिए अमेरिकियों को नियुक्त करें। वहीं, विदेशी लोगों नौकरी देने की प्रथा समाप्त करने की बात कही है।

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने बुधवार को कहा कि देश भर के विश्वविद्यालय योग्य और नौकरी करने के लिए उपलब्ध अमेरिकियों को नियुक्त करने के बजाय एच-1बी वीजा पर विदेशी श्रमिकों को आयात कर रहे हैं। हम फ्लोरिडा के संस्थानों में एच-1बी वीजा का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इस प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों का करें मूल्यांकन डेसेंटिस ने आगे कहा, "यदि कोई विश्वविद्यालय वास्तव में अपने यहां रिक्त पदों को भरने के लिए अमेरिकी नागरिकों को ढूंढने में मेहनत कर रहा है, तो उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ऐसे स्नातक क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं, जिन्हें इन पदों के लिए नियुक्त किया जा सके।"

गवर्नर कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि फ्लोरिडा संस्थानों से यह अपेक्षा कर रहा है कि वे अमेरिकी स्नातकों को प्राथमिकता दें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि करदाताओं द्वारा वित्तपोषित स्कूल अमेरिकी कार्यबल की सेवा करें, न कि उनका उपयोग सस्ते विदेशी श्रम के आयात के लिए किया जाए।

बयान के अनुसार, एच-1बी वीजा का उद्देश्य विशिष्ट व्यवसायों के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करना है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने उन नौकरियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया है जिन्हें योग्य अमेरिकियों द्वारा आसानी से भरा जा सकता था। विश्वविद्यालयों को संघीय एच-1बी सीमा से छूट प्राप्त है, जिससे वे साल भर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त कर सकते हैं।