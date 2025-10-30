Language
    चिनफिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने किया चीन का टैरिफ घटाने का एलान, भारत को कब मिलेगी राहत?

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:48 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दक्षिण कोरिया में हुई सफल बैठक के बाद चीन पर फेंटेनाइल टैरिफ घटाने का एलान किया है। दोनों नेताओं ने APEC शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। ट्रंप ने चीन-अमेरिका के बीच विवाद सुलझने और रेअर अर्थ मिनिरल्स आपूर्ति समझौते को एक साल के लिए बढ़ाने की भी बात कही।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 'सफल' बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह चीन पर फेंटेनाइल टैरिफ घटाकर 10 प्रतिशत कर देंगे।

    दोनों नेताओं ने ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर बुसान में मुलाकात की। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के बीच एक विवाद सुलझ गया है।

    इसके अलावा, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रेअर अर्थ मिनिरल्स आपूर्ति पर चीन के साथ समझौता एक साल के लिए बढ़ाया जा सकने वाला समझौता है। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "रेअर अर्थ मिनिरल्स खनिजों का निपटारा हो गया है और यह दुनिया के लिए है।"

    उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते पर हर साल फिर से बातचीत की जाएगी।

    यूक्रेन में युद्ध को रोकने में मदद पर सहमति

    इसके अलावा, ट्रंप ने कहा कि वह और शी जिनपिंग यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, "यूक्रेन का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठा। हमने इस बारे में काफी देर तक बात की और हम दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि पता चल सके कि हम कोई नतीजा निकाल पाते हैं या नहीं।"

    ट्रंप ने आगे कहा कि चीनी राष्ट्रपति अमेरिका की मदद करेंगे और यूक्रेन पर मिलकर काम करेंगे। शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक को बेहद सफल बताते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वह अप्रैल 2026 में चीन का दौरा करेंगे।

