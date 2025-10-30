चिनफिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने किया चीन का टैरिफ घटाने का एलान, भारत को कब मिलेगी राहत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 'सफल' बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह चीन पर फेंटेनाइल टैरिफ घटाकर 10 प्रतिशत कर देंगे।

दोनों नेताओं ने ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर बुसान में मुलाकात की। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के बीच एक विवाद सुलझ गया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रेअर अर्थ मिनिरल्स आपूर्ति पर चीन के साथ समझौता एक साल के लिए बढ़ाया जा सकने वाला समझौता है। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "रेअर अर्थ मिनिरल्स खनिजों का निपटारा हो गया है और यह दुनिया के लिए है।"