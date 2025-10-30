यू-टर्न लिया फिर कार से टक्कर मारकर डिलीवरी बॉय की ले ली जान, बेंगलुरु में आरोपी कपल गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक मामूली दुर्घटना को लेकर हुए रोड रेज में एक कपल ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आरोपी मनोज कुमार और उसकी पत्नी आरती शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 25 अक्टूबर की रात शहर के पुत्तेनहल्ली इलाके में हुई।

पीड़ित दर्शन अपने दोस्त वरुण के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि आरोपी कुमार और शर्मा एक कार में सवार थे। मोटरसाइकिल और कार के शीशे के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कारचालक ने मोटरसाइकिल चालक की हत्या कर दी।

दो किलोमीटर तक पीछा कर मारा सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि गुस्से में आकर आरोपी जोड़े ने मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों का लगभग दो किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से दर्शन और वरुण सड़क से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वरुण तो बच गया, लेकिन दर्शन की चोटों के कारण मौत हो गई।

जांच शुरू होने पर पुलिस को कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुमार और शर्मा पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को चूक गए, यू-टर्न लिया और फिर उन्हें फिर से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद, दंपती मौके से भाग गए, लेकिन बाद में मास्क पहनकर वापस लौटे और टूटे हुए कार के पुर्जे उठाकर फिर से भाग निकले।

मृतक डिलीवरी एजेंट था डीसीपी (दक्षिण) लोकेश जगलासर ने कहा कि पुलिस ने हत्या के मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी जोड़ा है। दंपति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने कहा कि मृतक एक गिग वर्कर था, जबकि आरोपी पति एक शारीरिक कला शिक्षक के रूप में काम करता था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 109, 238, 324 (5), और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।