Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यू-टर्न लिया फिर कार से टक्कर मारकर डिलीवरी बॉय की ले ली जान, बेंगलुरु में आरोपी कपल गिरफ्तार

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद रोड रेज की घटना में एक कपल ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों, मनोज कुमार और आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 अक्टूबर को पुत्तेनहल्ली इलाके में हुई, जहां आरोपियों ने मोटरसाइकिल सवार दर्शन और उसके दोस्त का पीछा करके टक्कर मार दी, जिससे दर्शन की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक मामूली दुर्घटना को लेकर हुए रोड रेज में एक कपल ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आरोपी मनोज कुमार और उसकी पत्नी आरती शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 25 अक्टूबर की रात शहर के पुत्तेनहल्ली इलाके में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित दर्शन अपने दोस्त वरुण के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि आरोपी कुमार और शर्मा एक कार में सवार थे। मोटरसाइकिल और कार के शीशे के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कारचालक ने मोटरसाइकिल चालक की हत्या कर दी।

    दो किलोमीटर तक पीछा कर मारा

    सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि गुस्से में आकर आरोपी जोड़े ने मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों का लगभग दो किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से दर्शन और वरुण सड़क से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वरुण तो बच गया, लेकिन दर्शन की चोटों के कारण मौत हो गई।

    जांच शुरू होने पर पुलिस को कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुमार और शर्मा पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को चूक गए, यू-टर्न लिया और फिर उन्हें फिर से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद, दंपती मौके से भाग गए, लेकिन बाद में मास्क पहनकर वापस लौटे और टूटे हुए कार के पुर्जे उठाकर फिर से भाग निकले।

    मृतक डिलीवरी एजेंट था

    डीसीपी (दक्षिण) लोकेश जगलासर ने कहा कि पुलिस ने हत्या के मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी जोड़ा है। दंपति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने कहा कि मृतक एक गिग वर्कर था, जबकि आरोपी पति एक शारीरिक कला शिक्षक के रूप में काम करता था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 109, 238, 324 (5), और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

    पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी चालक मनोज ने वाहन में टक्कर मारने से पहले लगभग 2 किलोमीटर तक बाइक का पीछा किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों सवार हवा में उछल गए और नीचे गिर गए। यह घटना 25 अक्टूबर की रात 11.30 बजे घटी थी। आगे की जांच जारी है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: बीजेपी नेता नवनीत राणा को जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, हैदराबाद से भेजा गया लेटर