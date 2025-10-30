बीजेपी नेता नवनीत राणा को जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, हैदराबाद से भेजा गया लेटर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने और गैंगरेप की धमकी मिली है। इस बार उनके अमरावती कार्यालय में स्पीड पोस्ट के जरिए एक खत में धमकी दी गई है।

हालांकि इसकी शिकायत राजापेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है। इसके बाद अमरावती अपराध शाखा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राणा के आवास पर पहुंचकर पूछताछ की। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। हैदारबाद से भेजी गई थी चिट्ठी प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पत्र हैदराबाद से जावेद नाम से भेजा गया था। अमरावती और हैदराबाद दोनों जगहों की पुलिस टीमें भेजने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए कॉर्डिनेट कर रही हैं।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां नवनीत राणा को इससे पहले 12 अक्टूबर, 2024 को एक धमकी भरा पत्र मिला था। उसमें ऐसी ही भाषा और वॉर्निंग थीं। खुद को आमिर बताने वाले एक शख्स खत में गैंगरेप, गोहत्या का जिक्र और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के साथ-साथ ₹10 करोड़ की फिरौती की भी मांग की गई थी।

अभिनेत्री से राजनेता बनीं नवनीत राणा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकीं पूर्व अभिनेत्री नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पहली बार अमरावती से एनसीपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं। फिर 2019 में, उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शिवसेना के आनंद अडसुल को हराकर जीत हासिल की।