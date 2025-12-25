ऑस्ट्रलिया में फिर यहूदियों पर हमला, क्रिसमस से पहले हनुक्का साइन वाली कार में लगाई आग; दहशत में लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेलबर्न में गुरुवार को हनुक्का यहूदी त्योहार का जश्न मनाने वाले एक साइन लगी कार में आग लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जांच कर रही है।

नेशनल ब्रॉडकास्टर ABC टेलीविजन पर दिखाई गई तस्वीरों के मुताबिक, खाली कार, जिसकी छत पर 'हैप्पी हनुक्का का साइन लगा था घर के ड्राइववे में खड़ी थी, तभी उसमे आग लग गई।

पुलिस ने तेज की जांच

विक्टोरिया पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह घटना गुरुवार सुबह मेलबर्न के सेंट किल्डा ईस्ट उपनगर में हुई। एहतियात के तौर पर घर में रहने वालों को बाहर निकाल लिया गया।

पुलिस ने कहा, 'जासूसों ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो जांच में मदद कर सकता है. वे सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।'

यहूदी समुदाय में दहशत का माहौल

सेंट किल्डा के लोकल चबाड के रब्बी एफी ब्लॉक ने कहा कि यह साफ तौर पर एक यहूदी विरोधी हमला था। उन्होंने AFP को बताया, 'भगवान का शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन यह लगातार बढ़ रहा है, जहां हम ऐसी घटनाएं बार-बार होते देख रहे हैं।'