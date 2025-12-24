'चुनाव टालने के लिए की गई हादी की हत्या', भाई शरीफ उमर ने यूनुस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर चुनाव टालने के लिए हत्या का आरोप लगाया। ढाका में एक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों मारे गए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर चुनाव टालने के लिए अपने भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया है।
मंगलवार को ढाका में इंकलाब मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए उमर हादी ने कहा-आपने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई थी। और अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं।
उमर हादी ने यूनुस सरकार पर हत्या का आरोप लगाया
उमर हादी ने कहा कि अंतरिम सरकार उस्मान हादी की हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए अंतत: उसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। चूंकि यह हत्या मौजूदा सरकार के सत्ता में रहते हुए हुई, इसलिए वह जवाबदेही से बच नहीं सकती।
अंतरिम सरकार को अंतत: मुकदमे का सामना करना ही होगा, चाहे वह आज हो या एक दशक बाद। उमर ने अधिकारियों पर हत्या का फायदा उठाकर चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कसम खाई कि यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी।
उसने आगे कहा कि उस्मान हादी ने फरवरी में चुनाव कराने पर जोर दिया था और इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां भी की थीं, लेकिन उसकी हत्या का मकसद इस प्रक्रिया में बाधा डालना था।
चुनाव टालने के लिए हत्या का आरोप लगाया गया
हादी परिवार का यह आरोप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए अंतरिम सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था।
शेख हसीना ने कहा था कि उस्मान हादी की हत्या उस अराजकता को दर्शाती है, जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस के शासन में और भी बढ़ गई है। हिंसा एक सामान्य स्थिति बन गई है। अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ है।
ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को आंतरिक रूप से अस्थिर करती हैं, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। जब आप अपनी सीमा के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता धराशायी हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता है।
भावी पीएम माने जा रहे रहमान
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल लंदन में आत्म निर्वासन बिताने के बाद गुरुवार को स्वदेश लौटने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं।
पार्टी ने उनकी वापसी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी का लक्ष्य उनकी घर वापसी के लिए 50 लाख समर्थकों को जुटाना है। रहमान को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया।
फरवरी के चुनाव में बीएनपी की भारी जीत की उम्मीद के चलते उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है।
(न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)
