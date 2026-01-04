Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉस के कारण ग्रीस में उड़ानें रद, हजारों लोग फंसे

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:52 PM (IST)

    रविवार को ग्रीस में रेडियो फ्रीक्वेंसी में खराबी के कारण हवाई यातायात संचार पूरी तरह ठप हो गया। इससे हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए और उड़ानों मे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉस के कारण ग्रीस में उड़ानें रद। (X- @themischristou)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को ग्रीस में रेडियो फ्रीक्वेंसी में खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कम्यूनिकेशन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे हजारों यात्री फंस गए और एयरपोर्ट का काम रुक गया। यह साफ नहीं था कि यह रुकावट किस वजह से हुई, जो रविवार सुबह शुरू हुई और तेजी से बढ़ गई।

    ग्रीस और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र से गुजरने वाली कुछ उड़ानों को अभी भी सेवा दी जा रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ग्रीस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा। दर्जनों उड़ानें बाधित हुईं।

    ग्रीक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पनागियोटिस सारोस ने सरकारी प्रसारक ERT को बताया, "किसी कारण से सभी फ्रीक्वेंसी अचानक खत्म हो गईं। हम आसमान में विमानों से बात नहीं कर पा रहे थे।"

    उन्होंने कहा कि यह समस्या एथेंस और मैसेडोनिया क्षेत्र नियंत्रण प्रणालियों में केंद्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणालियों के खराब होने के कारण लग रही थी, जो देश की सबसे बड़ी हवाई नियंत्रण सुविधा है और एथेंस में स्थित है।

    ग्रीक हवाई क्षेत्र काफी हद तक खाली

    यह एथेंस फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन की निगरानी करता है, जो ग्रीक अधिकारियों के नियंत्रण में हवाई क्षेत्र का एक विशाल विस्तार है। फ्लाइट ट्रैकर्स ने दिखाया कि ग्रीक हवाई क्षेत्र काफी हद तक खाली था। ERT ने कहा कि स्थानीय समय सुबह 9 बजे हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान निलंबित कर दिए गए थे, और एथेंस के एलेफ़्थेरियोस वेनिजेलस हवाई अड्डे पर यात्रियों से भरे प्रस्थान टर्मिनल से रिपोर्टिंग की।

    सारोस ने कहा, "हमें इस समस्या के कारण के बारे में सूचित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से हमारे पास जो उपकरण हैं वे लगभग पुराने हैं। हमने इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया है।"

     

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)