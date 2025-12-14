Language
    जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर हमले की थी योजना, 5 लोग गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    जर्मन अधिकारियों ने बवेरिया में क्रिसमस मार्केट पर हमले की योजना बनाने के संदेह में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और अभियोजकों के अनुसार, गिरफ ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस और अभियोजकों ने एक साझा बयान में बताया कि जर्मन अधिकारियों ने पांच ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर दक्षिणी बवेरिया में क्रिसमस मार्केट पर हमले की योजना बनाने वाले उग्रवादी इस्लामवादी होने का शक है।

    2016 में एक इस्लामवादी ने सेंट्रल बर्लिन में एक क्रिसमस मार्केट में हाईजैक किया हुआ ट्रक घुसा दिया था, तब से जर्मनी में गाड़ियों से टक्कर मारने के हमलों की एक सीरीज चल रही है। पिछले दिसंबर में मैगडेबर्ग में हुए एक हमले में कई लोग मारे गए थे।

    बयान में क्या कहा गया?

    शनिवार देर रात जारी एक साझा बयान के अनुसार, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच सुबेन बॉर्डर क्रॉसिंग पर शुक्रवार को 22, 28 और 30 साल के तीन मोरक्कन नागरिकों, 56 साल के एक मिस्र के नागरिक और 37 साल के एक सीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया गया।

    जांचकर्ताओं को क्या मिला?

    बयान में कहा गया है कि जांचकर्ताओं का मानना था कि उन लोगों का इरादा डिंगोल्फिंग-लैंडौ इलाके में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में गाड़ी घुसाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने या घायल करने का था और अधिकारियों को इसमें इस्लामी मकसद होने का शक था।

