जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर हमले की थी योजना, 5 लोग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस और अभियोजकों ने एक साझा बयान में बताया कि जर्मन अधिकारियों ने पांच ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर दक्षिणी बवेरिया में क्रिसमस मार्केट पर हमले की योजना बनाने वाले उग्रवादी इस्लामवादी होने का शक है।

2016 में एक इस्लामवादी ने सेंट्रल बर्लिन में एक क्रिसमस मार्केट में हाईजैक किया हुआ ट्रक घुसा दिया था, तब से जर्मनी में गाड़ियों से टक्कर मारने के हमलों की एक सीरीज चल रही है। पिछले दिसंबर में मैगडेबर्ग में हुए एक हमले में कई लोग मारे गए थे।

बयान में क्या कहा गया? शनिवार देर रात जारी एक साझा बयान के अनुसार, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच सुबेन बॉर्डर क्रॉसिंग पर शुक्रवार को 22, 28 और 30 साल के तीन मोरक्कन नागरिकों, 56 साल के एक मिस्र के नागरिक और 37 साल के एक सीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया गया।