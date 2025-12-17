Video: जब 5 फीट 2 इंच की मेलोनी के सामने खड़े हुए 6 फीट 8 इंच के मोजांबिक के राष्ट्रपति, वायरल हुआ रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोम में पिछले हफ्ते एक राजनयिक मुलाकात हुई, लेकिन दो नेताओं के बीच का जबरदस्त कद का फर्क चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मोजांबिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो का स्वागत किया। जैसे ही मेलोनी आगे बढ़ीं और हाथ मिलाने के लिए ऊपर देखा, उनका चेहरा देखते ही बनता था। वे हैरान रह गईं और फिर मुस्कुरा दीं। कैमरों ने इस पल को कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फोटोग्राफर्स को दोनों को एक फ्रेम में कैद करने के लिए नीचे झुकना पड़ा या जमीन पर लेटना पड़ा। 48 साल के डैनियल चापो की लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच बताई जाती है, जबकि मेलोनी की हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच है। चापो बास्केटबॉल के शौकीन हैं और पहले भी दूसरे विश्व नेताओं के साथ फोटो में अपनी लंबाई की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं।