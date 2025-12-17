Video: जब 5 फीट 2 इंच की मेलोनी के सामने खड़े हुए 6 फीट 8 इंच के मोजांबिक के राष्ट्रपति, वायरल हुआ रिएक्शन
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों नेताओं के बीच ऊंचाई ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोम में पिछले हफ्ते एक राजनयिक मुलाकात हुई, लेकिन दो नेताओं के बीच का जबरदस्त कद का फर्क चर्चा का विषय बन गया।
दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मोजांबिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो का स्वागत किया। जैसे ही मेलोनी आगे बढ़ीं और हाथ मिलाने के लिए ऊपर देखा, उनका चेहरा देखते ही बनता था। वे हैरान रह गईं और फिर मुस्कुरा दीं। कैमरों ने इस पल को कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
फोटोग्राफर्स को दोनों को एक फ्रेम में कैद करने के लिए नीचे झुकना पड़ा या जमीन पर लेटना पड़ा। 48 साल के डैनियल चापो की लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच बताई जाती है, जबकि मेलोनी की हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच है। चापो बास्केटबॉल के शौकीन हैं और पहले भी दूसरे विश्व नेताओं के साथ फोटो में अपनी लंबाई की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं।
मेलोनी के रिएक्शन से सोशल मीडिया पर चर्चा
वीडियो में मेलोनी ऊपर देखते हुए कुछ बुदबुदाती भी नजर आईं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो। उनकी यह सहज प्रतिक्रिया लोगों को बहुत पसंद आई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मेलोनी अपनी भावनाएं छिपाती नहीं, वे बहुत सच्ची हैं। एक यूजर ने लिखा, "जियोर्जिया मेलोनी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो अपनी फीलिंग्स को खुलकर दिखाती हैं। वे बिल्कुल रियल हैं।" दूसरे ने मजाक में कहा, "मेलोनी की गर्दन तो दर्द कर रही होगी!"
यह पल इतना मजेदार था कि मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग हंस-हंसकर इसकी तुलना कर रहे हैं। फोटो और वीडियो तेजी से शेयर हो रहे हैं, और हर कोई इस हाइट डिफरेंस की बात कर रहा है।
क्यों मिले थे दोनों नेता?
यह मुलाकात काफी गंभीर मुद्दों पर थी। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और इटली के मातेई प्लान के तहत अफ्रीका के साथ सहयोग पर बात की। मोजांबिक की आजादी के 50 साल और दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों को भी याद किया गया। चापो इस साल सत्ता में आए हैं। वे मोजांबिक के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो देश की आजादी के बाद पैदा हुए। चुनाव में उन्हें करीब 70 फीसदी वोट मिले थे।
