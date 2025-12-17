'आपका प्यार मुझे खींच लाया', अबी अहमद अली के न्योते के 24 दिन बाद ही इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया में कहा कि अगर यह यात्रा सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया से होती, तो इसमें काफी समय लग जाता। लेकिन इथियोपिया के नेतृत्व और लोगों के प्यार ने उन्हें महज 24 दिनों में यहां खींच लाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने उन्हें बड़े प्यार से न्योता दिया था। पीएम मोदी ने इथियोपिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, "मेरे मित्र, मेरे भाई की इस प्यार भरी दावत को मैं कैसे ठुकरा सकता था? इसलिए जैसे ही पहला मौका मिला, मैं इथियोपिया आने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अगर यह यात्रा सामान्य कूटनीतिक तरीके से होती, तो शायद काफी समय लग जाता। लेकिन आपका यह प्यार और स्नेह ही है जिसने मुझे सिर्फ 24 दिनों में यहां ला दिया।"

इथियोपियाई पीएम का खास स्वागत पीएम मोदी मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुद इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली उन्हें रिसीव करने आए। अबिय ने खुद कार ड्राइव करके पीएम मोदी को होटल तक छोड़ा और रास्ते में अनौपचारिक रूप से फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम भी घुमाया।

पीएम मोदी ने कहा, "आज दोपहर इथियोपिया पहुंचा तो यहां के लोगों की गर्मजोशी और प्यार ने मन मोह लिया। प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम दिखाया। शाम को यहां के नेतृत्व से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। यह सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है।"

इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया। यह पीएम मोदी का 28वां बड़ा विदेशी राज्य सम्मान है। मोदी जी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में यह सम्मान पाने वाले पहले नेता हैं।

पीएम मोदी ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा, "मुझे अभी-अभी इस देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सभी भारतीयों की ओर से इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं।" उन्होंने यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने 1896 से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है।

'भारतीयों ने इथियोपिया को हमेशा सहारा दिया' पीएम मोदी ने याद दिलाया कि भारतीयों ने इथियोपिया को हमेशा सहारा दिया है। गुजराती व्यापारियों ने समर्थन दिया, भारतीय सैनिकों ने मुक्ति संग्राम में लड़ाई लड़ी, शिक्षकों और उद्योगपतियों ने शिक्षा और निवेश से भविष्य गढ़ा है।