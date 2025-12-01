क्या जॉर्जिया में सरकार का विरोध करने पर अपने ही लोगों के ऊपर किया गया केमिकल हथियार का इस्तेमाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जॉर्जिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के समय के रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्जिया के अधिकारियों ने पिछले साल प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए "कैमाइट" नामक केमिकल का इस्तेमाल किया था।

कैमाइट एक खतरनाक केमिकल है जिसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ किया था। इसके दीर्घकालिक प्रभावों के कारण 1930 के दशक में इसे प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी जॉर्जिया में प्रदर्शनकारी सरकार के यूरोपीय संघ में शामिल होने के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। कथित तौर पर केमिकल मिले पानी की बौछार के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई लक्षणों की शिकायत की, जैसे सांस की तकलीफ, खांसी और उल्टी।