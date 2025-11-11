20 लोगों को लेकर जा रहा तुर्किए का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, जार्जिया में हुआ हादसा
तुर्किए का एक सैन्य मालवाहक विमान, जिसमें 20 लोग सवार थे, जार्जिया में अजरबैजान सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सी-130 विमान अजरबैजान से लौट रहा था। राष्ट्रपति एर्दोआन ने हताहतों की संख्या का संकेत दिया है। अजरबैजान और जार्जिया के अधिकारी संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किए और जार्जिया के अधिकारियों ने बताया कि 20 लोगों को लेकर जा रहा एक तुर्की सैन्य मालवाहक विमान मंगलवार को अजरबैजान की सीमा के पास जार्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उन्होंने हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी।
तुर्किए समाचार आउटलेट्स पर प्रसारित वीडियो फुटेज में विमान को नीचे गिरते और सफेद धुएं का गुबार छोड़ते हुए दिखाया गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सी-130 विमान अजरबैजान से उड़ान भरकर तुर्किए लौट रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने बिना कोई विवरण दिए, हताहतों की संख्या का संकेत दिया। तुर्किए के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 20 सैन्यकर्मी सवार थे। मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान और जार्जिया के अधिकारियों ने साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
