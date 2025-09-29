अब तक 8 देशों में युवाओं ने दिखाई अपनी ताकत, नेपाल के बाद पेरू में Gen Z का ताबड़तोड़ प्रदर्शन

हाल ही में नेपाल में युवा पीढ़ी (Gen Z) ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसके चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर बैन के बाद युवा भड़क उठे और तोड़फोड़ की जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इंडोनेशिया से शुरू होकर पेरू तक Gen Z का प्रदर्शन देखने को मिला है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में पिछले दिनों वहां के युवा (Gen Z) ने देश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन का स्तर इस प्रकार का था कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था, जिसके बाद Gen Z भड़क उठे थे और देशभर में प्रदर्शन करने के बाद सरकारी कार्यालयों तक में तोड़फोड़ की थी। आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और फिर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है।

पेरू में क्यों शुरू हुआ आंदोलन इस साल कई देशों में Gen Z का प्रदर्शन देखने को मिला। शुरुआत इंडोनेशिया से हुई थी और अब पेरू में युवाओं ने मोर्चा संभाला है। 27 सितंबर को पूरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के खिलाफ नारेबाजी और विरेध प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया, जिसके जवाब में युवाओं ने पथराव किया। दरअसल, ये विरोध 20 सितंबर को पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुए।

नए नियम के अनुसार, पेरू में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को किसी ने किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति बोलुआर्ते और संसद के खिलाफ लंबे समय से जनता में असंतोष बना हुआ है।