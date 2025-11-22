G20 समिट: पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मुस्कुराती रहीं मेलोनी, सामने आया वीडियो

बहुत खास समिट

गौरतलब है कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, 'साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट में शामिल होऊंगा। यह एक बहुत खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई लीडर्स से मिलूंगा।'

PM मोदी ने कहा, 'मैं समिट में 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य' के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।यह समिट दुनिया के अहम मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल की G-20 समिट की थीम 'एकजुटता, बराबरी और स्थिरता' है।