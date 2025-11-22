Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    G20 समिट: पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मुस्कुराती रहीं मेलोनी, सामने आया वीडियो

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहें। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    G20 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने की पीएम मोदी से मुलाकात (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 40 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भाग ले रहे हैं। आज पीएम मोदी ने G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

    वहीं, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं। वे पहले ही इसमें शामिल होने से मना कर चुके हैं। वहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहें हैं।

    बहुत खास समिट

    गौरतलब है कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, 'साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट में शामिल होऊंगा। यह एक बहुत खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई लीडर्स से मिलूंगा।'

    PM मोदी ने कहा, 'मैं समिट में 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य' के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।यह समिट दुनिया के अहम मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल की G-20 समिट की थीम 'एकजुटता, बराबरी और स्थिरता' है।

    PM मोदी ने कहा, 'मैं पार्टनर देशों के लीडर्स के साथ अपनी बातचीत और समिट के दौरान होने वाले 6th IBSA समिट में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहा हूं।' (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- G-20 समिट में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे PM मोदी, एअर फोर्स बेस पर हुआ भव्य स्वागत