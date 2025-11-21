G-20 समिट में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे PM मोदी, एअर फोर्स बेस पर हुआ भव्य स्वागत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को G-20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। PM मोदी का गौतेंग में वाटरलूफ एयर फोर्स बेस (AFB) पर पहुंचते ही पारंपरिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य पेश किए। यह अफ्रीका में हो रहा पहला G20 समिट है। भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान 2023 में अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना था। पीएम मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे जी-20 समिट में समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ लीडर्स के साथ बाइलेटरल मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी IBSA के छठे समिट में भी शामिल होंगे। बता दें IBSA- भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक तीन-तरफा ग्रुप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अफ्रीका में पहला जी20 शिखर सम्मेलन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, 'साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट में शामिल होऊंगा। यह एक बहुत खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई लीडर्स से मिलूंगा।'

PM मोदी ने कहा, 'मैं समिट में 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य' के हमारे विज़न के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।यह समिट दुनिया के अहम मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल की G-20 समिट की थीम 'एकजुटता, बराबरी और स्थिरता' है।