    सॉस पैन से लेकर शैम्पेन कप तक... फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन से हजारों यूरो के चांदी के बर्तन चोरी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:51 AM (IST)

    फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से चांदी के बर्तन और कीमती टेबलवेयर की चोरी के मामले में तीन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। गायब हुई चीजों की कीमत ...और पढ़ें

    फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में चोरी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से चांदी के बर्तन और कीमती टेबलवेयर की संदिग्ध चोरी के मामले में अगले साल तीन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी पेरिस अभियोजक कार्यालय ने दी।

    गायब हुई चीजों की कीमत 15,000 से 40,000 यूरो (17,500–46,800 डॉलर) के बीच बताई जा रही है, जिसकी पहली रिपोर्ट एलिसी पैलेस के हेड स्टीवर्ड ने की थी।

    कौन-कौन सी चीजें हो गईं चोरी?

    चोरी की गई चीजों में सेवर पोर्सिलेन, बैकारेट शैम्पेन ग्लास, तांबे के सॉसपैन और रेने लालिक की एक मूर्ति शामिल थी, जिनका इस्तेमाल राजकीय भोज और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान किया जाता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में चोरी का पता पैलेस के एक सिल्वर स्टीवर्ड, थॉमस एम से चला, जब कर्मचारियों ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड में अनियमितताएं देखीं।

    अभियोजकों ने बताया कि उसके पर्सनल लॉकर, गाड़ी और घर से लगभग 100 चीजें बरामद की गईं। बरामद चीजों में से कुछ ऐसी थीं जिनकी पहचान सेवर मैन्युफैक्चरिंग ने ऑनलाइन नीलामी वेबसाइटों पर की थी।

    चोरों की गिरफ्तारी हुई

    थॉमस एम और उसके पार्टनर डेमियन जी को मंगलवार को चोरी के शक में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति घिसलेन एम को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

