सॉस पैन से लेकर शैम्पेन कप तक... फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन से हजारों यूरो के चांदी के बर्तन चोरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से चांदी के बर्तन और कीमती टेबलवेयर की संदिग्ध चोरी के मामले में अगले साल तीन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी पेरिस अभियोजक कार्यालय ने दी।

गायब हुई चीजों की कीमत 15,000 से 40,000 यूरो (17,500–46,800 डॉलर) के बीच बताई जा रही है, जिसकी पहली रिपोर्ट एलिसी पैलेस के हेड स्टीवर्ड ने की थी। कौन-कौन सी चीजें हो गईं चोरी? चोरी की गई चीजों में सेवर पोर्सिलेन, बैकारेट शैम्पेन ग्लास, तांबे के सॉसपैन और रेने लालिक की एक मूर्ति शामिल थी, जिनका इस्तेमाल राजकीय भोज और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान किया जाता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में चोरी का पता पैलेस के एक सिल्वर स्टीवर्ड, थॉमस एम से चला, जब कर्मचारियों ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड में अनियमितताएं देखीं।