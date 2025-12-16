Language
    लूवर म्यूजियम के कर्मचारियों ने की हड़ताल, क्या है वजह?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:11 AM (IST)

    लूवर में प्रदर्शन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लूवर म्यूजियम के कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य परिस्थितियों और अन्य शिकायतों को लेकर हड़ताल करने का फैसला लिया। सीएफडीटी यूनियन ने कहा कि सोमवार सुबह 400 कर्मचारियों की बैठक में मतदान हुआ और उन्होंने दिनभर की हड़ताल करने का निर्णय लिया।

    यह पेरिस के इस म्यूजियम को बड़ा झटका है। पहले ही अक्टूबर में हुई आभूषण चोरी ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिए हैं। हड़ताल के कारण दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला यह म्यूजियम निर्धारित समय पर नहीं खुला।

    क्या जानकारी दी गई?

    लूवर की वेबसाइट पर एक सूचना में जानकारी दी गई कि म्यूजियम फिलहाल बंद है। हड़ताल के लिए मतदान पिछले सप्ताह श्रम संघों और संस्कृति मंत्री रशीदा दाती सहित सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ।

    श्रम नेताओं ने कहा कि बातचीत से लूवर के लिए कर्मचारियों और वित्तपोषण से संबंधित उनकी सभी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। सीएफडीटी यूनियन के संस्कृति विंग के महासचिव एलेक्सिस फ्रिट्शे ने कहा, ''म्यूजियम का दौरा करना एक मुश्किल भरा सफर बन गया है।''

