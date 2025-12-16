लूवर म्यूजियम के कर्मचारियों ने की हड़ताल, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लूवर म्यूजियम के कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य परिस्थितियों और अन्य शिकायतों को लेकर हड़ताल करने का फैसला लिया। सीएफडीटी यूनियन ने कहा कि सोमवार सुबह 400 कर्मचारियों की बैठक में मतदान हुआ और उन्होंने दिनभर की हड़ताल करने का निर्णय लिया।

यह पेरिस के इस म्यूजियम को बड़ा झटका है। पहले ही अक्टूबर में हुई आभूषण चोरी ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिए हैं। हड़ताल के कारण दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला यह म्यूजियम निर्धारित समय पर नहीं खुला।

क्या जानकारी दी गई? लूवर की वेबसाइट पर एक सूचना में जानकारी दी गई कि म्यूजियम फिलहाल बंद है। हड़ताल के लिए मतदान पिछले सप्ताह श्रम संघों और संस्कृति मंत्री रशीदा दाती सहित सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ।