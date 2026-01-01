Language
    ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में बच्चे नहीं चला पाएंगे फेसबुक-इंस्टा, सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:59 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में बच्चे नहीं चला पाएंगे फेसबुक-इंस्टा (फोटो- एक्स)

    रॉयटर, पेरिस। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के प्रयोग पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। फ्रांसीसी सरकार सितंबर, 2026 से इन बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया साइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और हाई स्कूल में मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने की योजना बना रही है।

    यह कदम ऑनलाइन सामग्री का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता को लेकर उठाने की तैयारी चल रही है।

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इंटरनेट मीडिया को बच्चों के बीच बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक बताया है और संकेत दिया है कि वह फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध दिसंबर में लागू किया गया है।