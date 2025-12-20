जेल से बाहर आ सकेंगे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सर्जरी के लिए मिली इजाजत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2022 के चुनाव में हार के बाद लोकतंत्र को पलटने की कोशिश से जुड़े मामले में 27 साल की सजा काट रहे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हर्निया सर्जरी के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने संघीय पुलिस के डाक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को इसकी मंजूरी दी। सर्जरी की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बोल्सोनारो की कमर में हर्निया डाक्टरों के अनुसार, बोल्सोनारो को दोनों कमर में हर्निया है, जिससे उन्हें दर्द रहता है। 2018 में चुनावी रैली के दौरान पेट में चाकू से हमला होने के बाद से उनकी कई सर्जरी हो चुकी हैं।