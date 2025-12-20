Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेल से बाहर आ सकेंगे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सर्जरी के लिए मिली इजाजत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जो 2022 के चुनाव में हार के बाद लोकतंत्र को पलटने की कोशिश के मामले में 27 साल की सजा काट रहे हैं, को हर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2022 के चुनाव में हार के बाद लोकतंत्र को पलटने की कोशिश से जुड़े मामले में 27 साल की सजा काट रहे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हर्निया सर्जरी के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने संघीय पुलिस के डाक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को इसकी मंजूरी दी। सर्जरी की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

    बोल्सोनारो की कमर में हर्निया

    डाक्टरों के अनुसार, बोल्सोनारो को दोनों कमर में हर्निया है, जिससे उन्हें दर्द रहता है। 2018 में चुनावी रैली के दौरान पेट में चाकू से हमला होने के बाद से उनकी कई सर्जरी हो चुकी हैं।

    नजरबंद किए जाने की मांग हो चुकी खारिज

    न्यायाधीश मोराएस ने अस्पताल से लौटने के बाद बोल्सोनारो को नजरबंद किए जाने की उनकी मांग खारिज कर दी। अधिकारियों के मुताबिक, ब्रासीलिया स्थित संघीय पुलिस मुख्यालय में रखे गए बोल्सोनारो का अन्य कैदियों से संपर्क नहीं है। उन्हें डाक्टरों और वकीलों से मिलने की अनुमति है, जबकि अन्य आगंतुकों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी होती है।

    यह भी पढ़ें: पैरानोइया की वजह से हटाया था एंकल मॉनिटर डिवाइस, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने किया बड़ा खुलासा