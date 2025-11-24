पैरानोइया की वजह से हटाया था एंकल मॉनिटर डिवाइस, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने किया बड़ा खुलासा
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने खुलासा किया कि उन्होंने 'पैरानोइया' के कारण अपना एंकल मॉनिटर डिवाइस हटाया था। उन्होंने बताया कि उन्हें डर था कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। इस खुलासे के बाद ब्राजील की राजनीति में फिर से चर्चा शुरू हो गई है, और उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने रविवार को जज को बताया कि उन्हें दवा लेने के कारण 'पैरानोइया' हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपना इलेक्ट्रानिक एंकल मॉनिटर डिवाइस हटा दिया था।
'पैरानोइया' दरअसल एक ऐसी मानसिक बीमारी का हिस्सा है जिसमें लोग ऐसा मानने लगते हैं कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तख्तापलट की कोशिश करने के लिए 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले ही 70 वर्षीय बोल्सोनारो को शनिवार को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बोल्सोनारो ने 'पैरानोइया' को बताया कारण
उन्हें अगस्त की शुरुआत में तख्तापलट के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से कुछ हफ्ते पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया था। उनके फरार होने की आशंका के मद्देनजर उन्हें इलेक्ट्रानिक एंकल मॉनिटर डिवाइस लगाया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह कार्रवाई की।
खुलासे से ब्राजील की राजनीति में चर्चा
बोल्सोनारो के वकील सुप्रीम कोर्ट से उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्हें सजा काटने के लिए घर पर रखने की अपील कर रहे थे।
मामले की सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो ने हाउस अरेस्ट से भागने या डिवाइस हटाने की कोशिश करने के किसी भी इरादे से इन्कार किया।
उन्होंने कहा कि उन्हें 'हैलुसिनेशन' (कुछ ऐसा देखना या सुनना जो असल में है ही नहीं)) हुआ था कि डिवाइस के अंदर एक तार है।
(न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)
