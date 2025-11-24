पैरानोइया की वजह से हटाया था एंकल मॉनिटर डिवाइस, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने किया बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने रविवार को जज को बताया कि उन्हें दवा लेने के कारण 'पैरानोइया' हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपना इलेक्ट्रानिक एंकल मॉनिटर डिवाइस हटा दिया था। 'पैरानोइया' दरअसल एक ऐसी मानसिक बीमारी का हिस्सा है जिसमें लोग ऐसा मानने लगते हैं कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तख्तापलट की कोशिश करने के लिए 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले ही 70 वर्षीय बोल्सोनारो को शनिवार को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

बोल्सोनारो ने 'पैरानोइया' को बताया कारण उन्हें अगस्त की शुरुआत में तख्तापलट के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से कुछ हफ्ते पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया था। उनके फरार होने की आशंका के मद्देनजर उन्हें इलेक्ट्रानिक एंकल मॉनिटर डिवाइस लगाया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह कार्रवाई की।