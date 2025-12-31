'मैं दुबई में था...' उस्मान हादी हत्याकांड के आरोपी करीम मसूद का बड़ा दावा
बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी हत्याकांड में मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। एक वायरल वीडियो में मसूद ने दावा किया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने सार्वजनिक रूप से हत्या में किसी भी भूमिका से इनकार किया और दावा किया है कि वह हत्या के समय दुबई में था।
एक वायरल वीडियो संदेश में, जिसकी सच्चाई जागरण न्यू मीडिया ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, मसूद ने जोर देकर कहा कि उसने हादी को नहीं मारा और दावा किया कि हमले के पीछे एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह हो सकता है।
इस वीडियो संदेश में मसूद ने कहा कि वह गोलीबारी से पहले हादी के ऑफिस गया था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि हादी से मिलना पूरी तरह से बिजनेस से जुड़ा था।
वायरल वीडियो में क्या है?
वायरल वीडियो में मसूद को कहते हुए सुन जा सकता है, 'मैं फैसल करीम मसूद हूं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हादी की हत्या में किसी भी तरह से शामिल नहीं हूं। यह मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत साजिश पर आधारित है।
इस झूठे आरोप की वजह से, मुझे देश छोड़कर दुबई आना पड़ा। मैं बहुत मुश्किल से यहां आया, जबकि मेरे पास पांच साल का वैलिड मल्टीपल-एंट्री दुबई वीजा था।'
उसने आगे कहा, 'मेरे परिवार को इस मामले में फंसाया जा रहा है और पूरी तरह बेगुनाह होने के बावजूद मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है।'
हादी के साथ संबंधों पर क्या बोला मसूद?
हादी के साथ अपने संबंधों के बारे में बताते हुए मसूद ने कहा, 'हां, मैं हादी के ऑफिस गया था। मैं एक बिजनेसमैन हूं; मेरी एक IT फर्म है और मैं पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता था। मैं नौकरी के मौके के बारे में हादी से मिलने गया था। उसने नौकरी दिलाने का वादा किया और एडवांस पेमेंट मांगा।
इसके बाद, मैंने उसे 500,000 टका दिए। उसने मुझसे अपने अलग-अलग प्रोग्राम के लिए डोनेट करने को भी कहा और जब भी उसने मांगा, मैंने पैसे दिए। पिछले शुक्रवार को ही, मैंने उसे उसके एक प्रोग्राम के लिए पैसे दिए थे।'
मसूद पर हादी की हत्या के आरोप
मसूद ने हादी की हत्या के लिए जमात पर भी आरोप लगाया है। उसने कहा कि छात्र नेता 'जमात का प्रोडक्ट' था और उसे 'जमाती तत्वों'ने मारा था। यह जमात का काम है।
न तो मैं और न ही मेरा छोटा भाई उस मोटरसाइकिल पर थे। हमें जानबूझकर फंसाया गया है। मेरा परिवार बेवजह परेशान हो रहा है।' इस दौरान मसूद के UAE वीजा की एक कथित फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
बांग्लादेश का आरोप
बांग्लादेशी पुलिस ने पहले कहा था कि उस्मान हादी की हत्या के दो आरोपी, फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख दोनों ही देश छोड़कर मेघालय सीमा के रास्ते भारत में घुस गए हैं।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि आरोपी बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत भाग गए और अभी भारत में मौजूद हैं।
भारत ने आरोप पर क्या कहा?
भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया है कि हमलावरों का भारत से कोई संबंध था। भारत का कहना है कि यह दावा हादी पर जानलेवा हमले के बारे में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाया गया एक झूठा नैरेटिव है।
ओसामा हादी की हत्या
बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। छह दिन बाद, उनकी सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई।
वह पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान उभरकर सामने आए थे, जिसके कारण बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट किया गया था। हादी की मौत के बाद, ढाका में भीड़ ने हंगामा किया।
बड़े पैमाने पर प्रसारित होने वाले अखबारों 'प्रोथोम आलो' और 'डेली स्टार' के मुख्य कार्यालयों और दो प्रगतिशील सांस्कृतिक समूहों, छायानाट और उदिची शिल्पी गोष्ठी में आग लगा दी। मैमनसिंह में एक फैक्ट्री में एक हिंदू मजदूर दीपू दास को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।
#BreakingNews: Osman Hadi's killer in Dubai!— Omkara (@OmkaraRoots) December 31, 2025
Hours after the location of Osman Hadi's killer exposed, now Faisal Karim Masud, one of the key accused, in a video message said. he is currently in Dubai and has no involvement in the killing. pic.twitter.com/fQJ6kI019d
